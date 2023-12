El remake de “El Hombre Lobo” pierde a Ryan Gosling pero gana de regreso al director de “El Hombre Invisible”

En octubre de 2024 llegará a los cines un remake de “El Hombre Lobo”, trayendo de vuelta a uno de los monstruos más clásicos de Universal Pictures. Pero aunque el proyecto ha sufrido múltiples cambios durante los últimos años, ahora finalmente habría tomado forma definitiva.

Según consta en The Hollywood Reporter, Ryan Gosling ya no tendrá la labor de protagonizar la película. No solo eso, Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines) tampoco será el director.

El cambio ahora implicará que Leigh Whannell (El Hombre Invisible), quien había dejado a este proyecto por problemas de agenda, ahora vuelva para comandar la película como director.

Al mismo tiempo, en vez de Ryan Gosling, quien se mantendrá como productor ejecutivo, ahora esta versión de “El Hombre Lobo” será protagonizada por Christopher Abbott, quien participó en series como Girls y próximamente estará en producciones como Poor Things y Kraven el Cazador.

Tengan en cuenta que, cuando Whannell estuvo involucrado en primer lugar, se reportó que el remake se situaría en un entorno contemporáneo. Este nuevo reporte por ahora solo indica que la historia girará en torno “a un hombre cuya familia está siendo aterrorizada por un depredador letal”.

La película, que contará con el amparo de la productora Blumhouse, será estrenada en Estados Unidos durante el 25 de octubre de 2024.