La segunda temporada de Superman & Lois responderá por qué la serie no ha tenido conexiones con Supergirl y el resto del Arrowverso

Debido a la pandemia Crisis en Tierras Infinitas quedó como el último gran crossover del Arrowverso porque hasta la fecha las series de DC amparadas por The CW no han podido volver a reunirse para contar una gran historia. Pero aunque las apariciones esporádicas de otros personajes y menciones al universo televisivo compartido han ayudado a que los espectadores sigan sintiendo una conexión entre The Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow y, antes de su final, Supergirl, a lo largo de sus dos temporadas Superman & Lois se ha mantenido más o menos aislada.

En ese sentido, ante las constantes preguntas de los fanáticos sobre una eventual conexión directa de la serie con el resto del Arrowverso o una reunión entre Superman y Supergirl, durante un reciente panel en la WonderCon 2022 el showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, prometió que en los episodios restantes del segundo ciclo de la serie se responderá por qué Clark y su familia no han cruzado su camino con el resto de los héroes de The CW.

Helbing abordó ese tema después de que el moderador del panel le preguntara por un eventual crossover entre Superman & Lois y Naomi (serie que técnicamente no es parte del Arrowverso). El showrunner no cerró la puerta a esa opción, sin embargo, remarcó que la pandemia sigue siendo un gran impedimento. Así, cuando siguiendo sobre el tema de los crossover le preguntaron si por último podría incluir un mensaje de texto de Kara, Helbing prometió respuestas.

“Todo lo que diré es que creo que todos tienen esta pregunta de por qué no mencionamos a Supergirl o The Flash o cualquier otro héroe y aparte de que no podemos hacer crossovers y queremos poner nuestro propio sello en esta propiedad, solo diré que al final de esta temporada obtendrán la respuesta a las preguntas que tienen”, señaló Helbing.

Por ahora se desconoce qué tipo de explicación podría implicar esta respuesta, pero sea lo que sea tendrá que tener en cuenta que Superman & Lois no está completamente aislada del Arrowverso porque en su primera temporada contó con un cameo de John Diggle.

Superman & Lois actualmente está en una pausa, pero sus episodios llegan a Latinoamérica mediante HBO Max.