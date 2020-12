Jon Favreau aclaró la propuesta de la nueva serie anunciada en el final de temporada de The Mandalorian

[Spoilers del final de la segunda temporada de The Mandalorian]

Un par de semanas atrás Lucasfilm presentó a un montón de proyectos para el futuro de Star Wars durante su exposición en la conferencia de Disney para sus inversionistas. Sin embargo, durante la semana pasada, en la escena post-créditos del final de la segunda temporada de The Mandalorian se reveló a otro proyecto que aparentemente aparentemente había quedado en el tintero: The Book of Boba Fett.

La presentación de The Book of Boba Fett en el final de temporada de The Mandalorian fue bastante directa pero, como este anuncio no llegó acompañado de más detalles, las especulaciones y dudas en trono al proyecto no tardaron en surgir ¿Es una serie nueva? ¿Es otro nombre para la tercera temporada de las aventuras Mando? Esas y más preguntas se multiplicaron durante el fin de semana pero, afortunadamente, fueron resultas durante este lunes por Jon Favreau, el showrunner de The Mandalorian.

Durante una aparición en Good Morning America (vía EW), Favreau confirmó que The Book of Boba Fett será una serie independiente pese a que obviamente estará conectada a lo que vimos en la segunda temporada de The Mandalorian. Es decir, pese a que ambas series planean estrenarse en diciembre de 2021, son propuestas separadas.

“No queríamos estropear la sorpresa durante el gran anuncio de todos los programas que hizo Kathleen Kennedy (en la presentación para inversionistas de Disney), así que me dejaron mantener esto en secreto”, comentó Favreau. “Así que esto en realidad es separado de la tercera temporada de The Mandalorian. Pero lo que no dijimos en ese anuncio es que, el próximo programa que saldrá, lo que Kathy llamó ‘el próximo capítulo’, será The Book of Boba Fett”.

“Y después de (The Book of Boba Fett) entraremos inmediatamente en la producción de la tercera temporada de The Mandalorian, con regreso con el personaje principal que todos conocemos y amamos”, añadió.

Por otra parte Favreu, comentó que Robert Rodríguez, quien dirigió el episodio que marcó el regreso definitivo de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian, también participará del equipo de producción de The Book of Boba Fett junto a él y Dave Filoni.

The Book of Boba Fett será protagonizada por Temuera Morrison como el cazarrecompensas titular y Ming-Na Wen como Fennec Shand. Y, de la mano de las declaraciones de Favreu, Disney reveló el logo de la serie que puedes ver a continuación:

The Book of Boba Fett se estrenará en diciembre de 2021 mediante Disney Plus.