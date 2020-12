El final de temporada de The Mandalorian tiene una escena post-créditos que revela a una nueva serie

Si no han visto aún el final de la segunda temporada de The Mandalorian, y teniendo en cuenta el foco de lo que aquí abordaremos, lo primero que tienen que tener claro es que después de todos los créditos hay una escena relevante que anticipa algo no menor.

Lo segundo que deben tener en cuenta es que inevitablemente a continuación abordaremos los spoilers relativos a esa secuencia, ya que el anuncio tienen relación con un nuevo spin-off que hasta ahora no había sido anunciado por Lucasfilm y que, para resguardar la sorpresa, había sido dejado de lado en el reciente anuncio a los accionistas de Disney.

Así que vamos con la alerta respectiva.

Una vez que termina la cortina de créditos, la historia nos traslada de regreso a Tatooine, el planeta en el que nació Anakin. Pero en vez de conectar con algo relacionado a un Skywalker, o los nuevos personajes establecidos por The Mandalorian, la acción nos traslada directo al palacio de Jabba The Hutt.

En ese lugar nos reencontramos con la guarida mafiosa, que ahora está siendo comandada por un obeso Bib Fortuna que logró sobrevivir al ataque de Luke, Leia y Han que provocó el colapso del imperio criminal de Jabba. Pero su fiesta termina una vez que irrumpe un Boba Fett acompañado de Fenne Shand. Tras despachar al nuevo cabecilla, Boba Fett se sienta en el trono y surge el texto que anticipa a una nueva serie:

“El libro de Boba Fett: Estreno en diciembre de 2021”

El rumor de una serie basada en Boba Fett se instaló hace tiempo, ya que luego de que fue cancelada la película que fue anunciada, el personaje terminó siendo rescatado como parte de la segunda temporada de The Mandalorian. Pero desde su primera aparición se reforzó la idea que protagonizaría su propia historia criminal.

Lo más relevante es que por ahora desde Lucasfilm no han abordado lo que sucederá con la tercera temporada de The Mandalorian, ya que la serie protagonizada por Pedro Pascal también se estrena en diciembre de cada año.