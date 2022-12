Kate Winslet preguntó si había muerto tras aguantar la respiración por 7 minutos bajo el agua en Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water no solo marcará una reunión entre Kate Winslet y James Cameron después de Titanic, sino que también quedará como la película que posibilitó que la actriz consiguiera una llamativa hazaña tras aguantar la respiración por 7 minutos bajo el agua gracias al entrenamiento que realizó para encarnar a la Na’vi Ronal en la nueva entrega de la saga de Pandora.

Recientemente Winslet reiteró que no realizó aquel desafío para una escena en particular de Avatar: The Way of Water, sino que quería superar lo que ya había conseguido gracias a su preparación para la cinta.

“No tenía que contener la respiración durante más de siete minutos. Es solo que se presentó la oportunidad de establecer un récord. Quería romper mi propio récord, que ya era de seis minutos y 14 segundos. Y yo estaba como: ‘Vamos!’ Así que rompí mi propio récord por un minuto”, recordó la actriz en una conversación con Total Film (vía Games Radar+).

Pero eso no es lo más llamativo porque Winslet también contó que tras regresar a la superficie cuando batió ese récord su primera pregunta fue respecto a si había muerto.

“Tengo el video de mí saliendo a la superficie diciendo: ‘¿Estoy muerta, he muerto?’ Y luego digo: ‘¿Cuánto fue (mi tiempo)?’ Inmediatamente quería saber mi tiempo. Y no podía creerlo... Lo siguiente que digo es: ‘Necesitamos un aparato de radio’. Quería que Jim lo supiera de inmediato”, señaló.

En una entrevista paralela con Deadline, James Cameron explicó que Winslet consiguió aguantar la respiración por tanto rato en una especie de estado de meditación. Algo que podría explicar por qué la actriz creyó que había muerto.

“Tenemos el video en alguna parte, pero su récord es de 7 minutos y 14 segundos. Dicho esto, eso es apnea estática. Ella no está nadando, está boca abajo, entras en un estado zen trans; ralentizas tu ritmo cardíaco. Le enseñaron cómo hacer eso”, señaló el director antes de aclarar que en la práctica lo que hicieron Winslet y también Sigourney Weaver fueron “dos minutos y medio a tres minutos de natación y actuación”.

Para ver cómo resultó eso en la película, Avatar: The Way of Water llegó a los cines esta semana.