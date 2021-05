Un vistazo a los trajes que utilizaran Deku, Bakugo y Todoroki en la nueva película de My Hero Academia

A través de la cuenta de Twitter de la nueva película de My Hero Academia, es que compartieron unas imágenes mostrando los trajes que ocuparán Deku, Bakugo y Todoroki en el filme, y que fueron diseñados por el autor del manga, Kohei Horikoshi.

My Hero Academia: World Heroes Mission será el tercer filme de la franquicia, y tiene programado su estreno para el próximo 6 de agosto, y hace unas semanas fue dado a conocer el primer adelanto.

Según se puede apreciar en las imágenes compartidas a través de Twitter, los tres trajes serán casi en su totalidad negros y contarán con grandes capuchas para ocultar el rostro de los héroes.

My Hero Academia - The Movie: World Heroes’ Mission será dirigida por Kenji Nagasaki, quien ya dirigió los otros dos filmes, My Hero Academia: Heroes Rising y My Hero Academia: Two Heroes.