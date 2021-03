La nueva película de My Hero Academia reveló su título y presentó su primer adelanto

Este sábado finalmente se concretó el esperado estreno de la quinta temporada de My Hero Academia, sin embargo, el regreso del anime no quedó como la única novedad para los fanáticos de esta franquicia y es que de la mano del regreso de las aventuras de Deku y compañía se dieron a conocer nuevos detalles sobre la próxima película de esta saga.

Según recoge Anime News Network, ahora se reveló que la tercera película de My Hero Academia finalmente se llamará My Hero Academia - The Movie: World Heroes Mission y tomando como base a una idea original del creador del manga, Kōhei Horikoshi, se enfocará en Deku, Bakugo y Todoroki.

En ese sentido, el nuevo adelanto de la película que fue revelado durante este fin de semana muestra a esos tres héroes en sus nuevos “trajes de sigilo” y anticipa que Izuku será un fugitivo acusado de asesinato. Todo mientras también se propone que la trama de la película implicará una amenaza mundial y que “el límite de tiempo hasta la crisis de destrucción mundial es de dos horas”.

Puedes ver el adelanto a continuación:

My Hero Academia - The Movie: World Heroes’ Mission será dirigida por Kenji Nagasaki (My Hero Academia: Heroes Rising, My Hero Academia: Two Heroes) y se estrenará este 6 de agosto en Japón.