Kevin Feige confirmó que Marvel Studios y Sony están “comenzando a desarrollar activamente” la próxima película de Spider-Man

Aunque Amy Pascal no dudó en anunciar con bombos y platillos que esperaba realizar otra trilogía de películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, en el contexto del estreno de Spider-Man: No Way Home se ha remarcado que todavía no habría nada oficial sobre el futuro cinematográfico del arácnido y aunque Marvel Studios y Sony pretendan seguir trabajando en conjunto, todavía no habrían planes oficiales para una cuarta película de Spidey en el MCU.

Pero aunque el anuncio todavía no es oficial, las nuevas declaraciones de Kevin Feige dan a entender que la confirmación de otra película de Spider-Man en el MCU sería inminente.

Después de todo, en una entrevista con The New York Times, el mandamás de Marvel Studios abordó las declaraciones previas de Pascal sobre el futuro de las cintas de Spider-Man y planteó que efectivamente están trabajando con Sony para descifrar el futuro del personaje en la pantalla grande.

“Amy, Disney y Sony estamos hablando de: sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia, lo cual solo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de Far From Home (la película anterior de Spider-Man, en 2019). Eso no ocurrirá esta vez”, dijo Feige.

Es decir, aunque aún no hay nada oficial, Marvel Studios y Sony ya están trabajando en sus planes a futuro para Spider-Man. Algo que, según recalcó la propia Pascal, no sería difícil a raíz del final de Spider-Man: No Way Home.

“Al final de la película que acabamos de hacer, ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes lo habías visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película”, dijo Pascal.