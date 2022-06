Damian Wayne y Jon Kent tienen que salvar al mundo de Starro en el primer tráiler de Battle of the Super Sons

Una nueva aventura de los Super Sons está en camino. Si bien en los cómics de DC esa agrupación se disolvió debido al crecimiento acelerado de Jon Kent, DC planea seguir explorando las andanzas de ese personaje junto a Damian Wayne con una nueva película animada llamada Batman and Superman: Battle of the Super Sons.

Este proyecto fue anunciado durante la edición 2021 del DC FanDome y este jueves presentó su primer tráiler que indica que en esta cinta Jon no solo se enterará del secreto de su padre, sino que también podrá conocer a Batman y su actual Robin, Damian Wayne.

Pero aunque incialmente Damian y Jon no se llevarán muy bien, los hijos de los héroes más reconocidos del Universo DC se verán forzados a colaborar entre sí para detener la amenaza de Starro, el extraterrestre con forma de estrella de mar que no solo ha corrompido a la Liga de la Justicia, sino que también se ha apoderado de figuras como Lois Lane y Lex Luthor.

Puedes ver el tráiler de Battle of the Super Sons aquí:

El elenco de Battle of the Super Sons incluirá a Jack Dylan Grazer, Jack Griffo y Laura Bailey en su versión en inglés. Y aunque se espera que debute este 2022, aún no hay un día concreto para su lanzamiento que será directo en el mercado hogareño.