Kit Harington aseguró que Game of Thrones influyó directamente en sus problemas de salud mental

Kit Harington interpretó a Jon Snow por lo que a lo largo de las ocho temporadas de Game of Thrones el actor tuvo que participar de algunos de los momentos más importantes e intensos de la serie. Todo además de enfrentar las presiones de la fama gracias a la popularidad del programa.

Así, aunque esto indudablemente convirtió a Harington en una figura reconocida, el actor también tuvo que lidiar con las consecuencias que dejó el trabajo en la serie para su salud mental

Como recordarán, en 2019 y poco después del estreno del final de Game of Thrones, Harington fue internado en un centro de rehabilitación y posteriormente decidió tomarse un descanso de la actuación.

“Pasé por algunas dificultades de salud mental después de (Game of) Thrones y durante el final de (Game of) Thrones para ser honesto”, contó el actor respecto a esa etapa de su vida en una reciente entrevista con The Jess Cagle Show. “Creo que se debió directamente a la naturaleza del programa y a lo que había estado haciendo durante años”.

Si bien Harington participó de la serie Modern Love y también será parte de Los Eternos de Marvel Studios, en la misma entrevista con The Jess Cagle Show el actor aprovechó de recalcar que el año de descanso que se tomó era necesario para “realmente concentrarme en mí mismo” y agregó: “Estoy muy feliz de haber hecho eso”.

Desde el final de Game of Thrones no solo se ha hablado sobre lo que propuso la conclusión de la serie, sino que también se han multiplicado las reflexiones sobre las exigencias del programa (como lo planteado por Harington) y revisiones a su trayectoria que también han generado molestia en figuras como Jason Momoa.

De hecho, recientemente el actor emplazó un reportero de The New York Times por preguntarle si estaba arrepentido por la criticada escena de violación a Daenerys en la primera temporada de la serie.

Inicialmente Momoa respondió apuntando a que esa secuencia, que incluso fue criticada por George R.R. Martin, podía explicarse con la representación de Khal Drogo.

“Bueno, era importante representar a Drogo y su estilo”, dijo Momoa. “Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es nada agradable, y eso es lo que era ese personaje. No es mi trabajo decir: ‘¿No lo haría?”' Nunca me han preguntado realmente sobre ‘¿Te arrepientes de interpretar un papel?’ Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volver a hacerlo”.

Pero aparentemente el actor no quedó conforme con eso y al final de la entrevista volvió al tema señalando que “dejó una mala sensación en (su) estómago“.

“Cuando mencionaste Game of Thrones mencionaste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo haría de nuevo. Me desanimó cuando me preguntaste eso“, dijo Momoa. “Simplemente se siente repugnante, ponerme encima el quitar algo. Como si un actor tuviera la opción de hacer eso. Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, hay escritores, hay directores, y no puedes entrar y decir: ‘No voy a hacer eso porque esto no es kosher en este momento y no está bien en el clima político’. Eso nunca pasa. Así que es una pregunta que se siente asquerosa. Solo quería que lo supieras“.