La actriz Kaitlyn Dever interpretará a Abby en la serie de The Last of Us

Kaitlyn Dever, reconocida por su trabajo en la película Booksmart, además de protagonizar la serie Unbelievable para Netflix, finalmente será parte de la adaptación televisiva de The Last of Us.

Tras múltiples rumores, ahora se ha ratificado que la actriz tendrá la tarea de interpretar a Abby, el personaje clave de la historia que adaptará el popular videojuego de Playstation.

Siguiendo a lo que fue The Last of Us 2 en los videojuegos, la nueva temporada presentará una historia en la que Ellie ya es mayor de edad y se enfrenta a una situación que cambia el rumbo de su vida. Algo que ocurre precisamente por el accionar de Abby.

Bella Ramsey volverá a interpretar a Ellie, mientras que Pedro Pascal también hará lo propio en el rol de Joel, el otro personaje clave en el rumbo de la historia, aunque por ahora no está claro si adaptarán la historia del videojuego al pie de la letra o realizarán algún cambio menor o uno drástico.

Según la descripción de HBO, Abby es “una hábil soldado cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por sus seres queridos”. Lo anterior obviamente calza con la ruta que toma la historia de The Last of Us 2.

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen las almas de los personajes en el material original”, explicaron los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann. “Nada importa más que el talento y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia”, agregaron.

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en algún punto de 2025.