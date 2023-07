La colaboración de Monkey Island con Sea of Thieves recibe un tráiler de lanzamiento

Hoy finalmente llega la colaboración con The Legend of Monkey Island a Sea of Thieves y para celebrar su lanzamiento es que fue dado a conocer un tráikler en donde es posible ver un poco de lo que depara esta expansión.

Basado en la clásica aventura ‘point & click’, The Legend of Monkey island llevará una serie de misiones basadas en la obra de Ron Gilbert al juego de piratas.

“Explora parte de la icónica Mêlée Island, descubre rostros familiares y disfruta de travesuras, mientras busca descubrir el secreto del repentino, y definitivamente sospechoso, éxito y aprecio de Guybrush Threepwood. Los poderosos piratas podrán disfrutar de la primera de tres nuevas e hilarantes historias fantásticas que combinan los mundos de Sea of Thieves y Monkey Island”, apunta la descripción del video.

Sea of Thieves se encuentra disponible en PC y está gratuito a través de Xbox Game Pass.