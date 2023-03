Zack Snyder entregó una actualización sobre el desarrollo de Army of the Dead 2

Ya han pasado varios meses desde que se habló del desarrollo de una secuela de Army of the Dead, la película sobre zombies y mercenarios que Zack Snyder presentó durante 2021 a través de Netflix. Sin embargo, el director aseguró que todavía estaría interesado en ese proyecto.

Durante una conversación con el podcast The Nerd Queens, Snyder fue consultado sobre ese proyecto y señaló que Army of the Dead 2 todavía estaría en sus objetivos aunque por ahora está centrado en Rebel Moon.

“En lo que respecta al Universo ‘Army’, todavía está vivo y bien en mi mente. Sé exactamente lo que haría. Realmente depende de cómo tratamos de descubrir cómo avanzamos con ‘Rebel Moon’ y (el) universo de ‘Rebel Moon’. Las cosas de ‘Rebel Moon’ no son un compromiso de poca monta porque algo de ciencia ficción a esta escala requiere mucha atención para que todo tenga sentido”, explicó el director. “Es un mundo muy interconectado. Y hemos estado haciendo todo lo posible para que todo tenga sentido. Hay magia y locura, y todas las cosas que hay en el universo, y cómo se unen todas esas cosas no es una búsqueda casual”.

Tengan en cuenta que Snyder y Netflix no solo planearían concretar dos películas de Rebel Moon, sino que también querrían lanzar dos cortes de cada una de esas cintas por lo que es una tarea no menor y evidentemente restará tiempo de las ambiciones del cineasta para Army of the Dead.

De hecho, mientras la secuela de Army of the Dead (titulada posiblemente Planet of the Dead) seguiría en pie, las cosas lucirían un poco más complicadas para Lost Vegas, el spin-off animado de la saga. “Diré que ha habido un ligero estancamiento en la (serie) animada ‘Lost Vegas’. Por razones técnicas, se descarriló un poco”, comentó Snyder.

Rebel Moon debería estrenarse en diciembre de este año a través de Netflix.