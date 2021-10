Zack Snyder apuntó al posible título de Army of the Dead 2

Aunque todavía no se cumple ni siquiera un año desde el estreno de Army of the Dead, el universo de la película más reciente de Zack Snyder sigue creciendo y mientras Netflix se está preparando para estrenar a su primer spin-off, Army of Thieves, el director reveló cuál podría ser el título de Army of the Dead 2.

En una entrevista con el portal Inverse sobre lo que será Army of Thieves, Snyder abordó el destino de Dieter, el personaje interpretado por Matthias Schweighöfer y que es el foco del spin-off.

Así, el director planteó que la historia de Dieter en Army of the Dead no estaría sellada y por ende esta nueva precuela no sería lo último que podríamos ver del personaje ya que la puerta estaría abierta para su regreso en la secuela que por ahora pretendería llamar Planet of the Dead.

“Claramente (Dieter) ha usado su dinero para abrir una cerrajería donde sea que esté: Barstow o San Bernandino. No sé si ha hecho mucho más que (acumular) clientela. Ciertamente tiene mucha confianza en su capacidad para (instalar) cerraduras en sus porches traseros”, señaló Snyder. “Pero la verdadera aventura sería ver qué le pasó cuando se cerró la puerta de la caja fuerte ¿Lo mató Zeus o no? ¿Qué sucedió? No lo vemos morir en cámara y todavía queda algo de tiempo”.

“No les diré lo que sucede en Army of the Dead 2, también conocida como Planet of the Dead, pero digamos que existe la posibilidad de que Dieter sobreviva. Y existe la posibilidad de que el roce con la muerte le hubiera hecho querer encontrar a una Gwendoline encarcelada”, agregó.

Snyder comenzó a trabajar en la secuela de Army of the Dead poco después del estreno de la película original y la idea de denominar a esta nueva producción como Planet of the Dead (Planeta de los Muertos) claramente apunta a que la expansión de los zombies estaría completamente desatada en esta nueva entrega para Netflix.