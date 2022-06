La segunda parte de Dune retrasó su estreno en un mes

La adaptación que pondrá fin a la historia de Dune, al menos en lo que concierne al primer libro de la saga del escritor Frank Herbert, postergó su fecha de lanzamiento.

El estudio Warner Bros. decidió trasladar el estreno desde el 20 de octubre del próximo año al 17 de noviembre, lo que corresponde a un fin de semana situado antes del Día de Acción de Gracias.

Lo importante es que en esa instancia el estudió ha lanzado películas como Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, por lo que el movimiento busca ampliar las posibilidades de recaudación de la producción dirigida por Denis Villeneuve. Mal que mal, la primera parte fue la película de Warner Bros. más exitosa durante su plan de lanzamiento paralelo entre cines y streaming durante el año 2021.

Otro detalle importante es que el cambio de estreno provocará que Dune compita con los estrenos de películas como la precuela The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, la secuela de Trolls 3 y la comedia IF, dirigida por John Krasinski y protagonizada por Ryan Reynolds. Probablemente alguna de estas tendrá que cambiar su fecha de estreno.

Finalmente, tengan en cuenta que las filmaciones de Dune: Parte Dos comenzarán durante el último trimestre de este año y a ese proceso se sumarán actores como Florence Pugh como la Princesa Irulan, Lea Seydoux como Lady Margot, Christopher Walken en el rol del Emperador y Austin Butler como Feyd-Rautha.