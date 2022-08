Las bases de Prey, la nueva película de la saga de Depredador

Dan Trachtenberg, director de Prey, definió a la nueva película como un verdadero desafío. De partida, comenzó el desarrollo de la producción un año después del estreno de 10 Cloverfield Lane en 2016, luego se concretó el estreno de The Predator y en camino ocurrió la fusión entre Disney y 20th Century Fox.

“Pero la principal inspiración detrás de esto fue una especie de confluencia de un par de cosas. Primero, realmente quería hacer una película que fuera principalmente impulsada por la acción, principalmente contada visualmente, pero sin querer que solo fuera divertido, que solo fuese para pasar un buen rato, sino que para inyectar corazón y emoción”, recalcó el director.

A partir de ahí, el cineasta recalcó que tuvo la idea de emparejar dos tipos de película en una sola: por un lado la emoción de una película de deportes, con toda la idea de alguien que tiene que luchar contra la adversidad para llegar a su meta, y obviamente toda la acción que se espera de algo como la saga de Depredador. “Y luego, se convirtió en, bueno, ¿y si la historia pudiera centrarse en personajes que normalmente no son los héroes de la película en la que están?”, agregó sobre la idea de transportar la acción a un entorno de nativos americanos.

En ese sentido, Trachtenberg recalcó que tuvo una experiencia de infancia que lo marcó para siempre: no le permitieron ver la película original de Depredador. “Estaba en una minivan camino a un torneo de karate y todos todos los alumnos de sexto grado habían visto Depredador. Y no me permitieron verla. Y ellos me describieron toda la película en el viaje. Y lo único que dijeron que realmente se quedó conmigo fue hubo una pelea en un puente sobre una cascada entre Billy, el rastreador nativo americano, y el Depredador”, explicó.

“Finalmente vi la película, años después y esa escena no esta en la película Y siempre quise verla y realmente pené en: ‘Oh, hemos visto un montón de películas que se centran en Arnold Schwarzenegger y esa especie de héroe. ¿Qué pasa si enfocamos una película en un lugar diferente? ¿Un tipo de personaje? Así que todo eso se arremolinó y vino juntos en la génesis de esta película”, planteó el director.

Comanches y una propuesta diferente

La productora Jhane Myers, por su parte, explicó que pudieron ser “lo más históricamente precisos” que pudieron ser debido a que no existían fotografías ni muchos cuadros del período que aborda la película: comienzos del siglo 18. “Algunas de las pinturas disponibles eran un desaire, como si alguien solo pudiera pintar en un solo estilo”, explicó.

“Para mi eso fue increíble, porque nos dio un poco de libertad de acción. Pero siendo una artista tradicional, y una productora, pude realmente aportar con todas las cosas Comanche, ya sea que fuese el color de las pinturas de tierra que usamos, los diseños, trajes o el estilo de pelea, el lenguaje, todas esas cosas lograron reunirse”, planteó Myers.

Por otro lado, Dan Trachtenberg también planteó que la idea de tener a una mujer al centro de la historia estuvo presente desde la primera propuesta que realizó al estudio 20th Century.

“Estuvo desde ese momento porque sabía que estaban preparando o filmando la película anterior de Depredador y esto se sentía como algo demasiado bueno como para no presentarlo. Y sentí también la forma en que debía hacerlo, que se las propondría para funcionar como estaba sucediendo con Star Wars en ese momento, en donde tienen a la trilogía principal y luego estas adicionales”, reveló el director.

“Y luego pensé que Prey tiene el mismo doble sentido que Depredador tiene. Así que el título podía funcionar de la misma forma. Y aunque sigue siendo su propio título, esta película podía sentirse como algo propio. Eso siempre ha sido lo principal al pensar sobre remakes o adaptaciones o secuelas o hacer una película que sea grandiosa por su cuenta. Y luego, cuando agregas la marca y todos los links a la franquicia, hace que todo sea mejor. Eso hace que no solo sea una marca que la haga una buena película. Y eso es lo que estaba esperando que esto fuese”, expresó Trachtenberg.

Prey ya se encuentra disponible en el streaming Star+