Las nominaciones a los actores asiáticos de Everything Everywhere All at Once marcan un hito en la historia de los Premios Oscar

A lo largo de la historia, la lista de actores asiáticos nominados a los Premios Oscar se pueden contar con los dedos de una mano. Más aún, la lista de ganadores es aún más pequeña.

De partida, la japonesa Miyoshi Umeki (Sayonara, 1957) y la surcoreana Yuh-Jung Young (Minari, 2021) son las únicas actrices que han ganado una estatuilla en la categoría de mejor actriz secundaria. Por su parte, el camboyano Haing S. Ngor (The Killing Fields, 1984) ganó en mejor actor secundario, mientras que el surcoreano Steve Yeun fue nominado por Minari

Si se expande la cobertura a actores de raíces asiáticas, el legendario Pat Morita, quien nació en Estados Unidos de padres japoneses, fue nominado como mejor actor por su trabajo en The Karate Kid y el británico Riz Ahmed, cuyos padres son paquistaníes, fue nominado como mejor actor por The Sound of Metal. En tanto, Ben Kingsley, quien nació en un pueblo inglés y su familia paterna provenía de India, ganó como mejor actor por Gandhi (1982).

Todo lo anterior ahora se expandió por Everything Everywhere All at Once, la película que logró 11 nominaciones, incluyendo cuatro postulaciones en las categorías de actuación.

En primer lugar, la actriz malasia Michelle Yeoh obtuvo la distinción en la categoría de mejor actriz. Antes de esa nominación, la británica Merle Oberon, quien nació en India, había sido la única nominada en la categoría por su trabajo en The Dark Angel (1935).

“Creo que lo que significa para mí es que todos esos asiáticos dicen: ‘Ya ves, es posible. Si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo’. Eso es lo más importante. Soy muy común. Solo trabajo muy duro. Hay tantas actrices brillantes, actores que saben que tienen un asiento en la mesa. Todo lo que tienen que hacer es encontrar una oportunidad y llegar allí”, explicó Yeoh a Deadline a raíz de la distinción.

También fueron nominados Stephanie Hsu, quien nació en Estados Unidos y cuya madre nació en China, en la categoría de mejor actriz secundaria, junto al vietnamita Ke Huy Quan, nominado como mejor secundairo y reconocido por su trabajo infantil en películas como Indiana Jones y el Templo de la Perdición y Los Goonies.