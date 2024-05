Cuando una mujer de 40 se enamora de un hombre 16 años menor: el alabado regreso de Anne Hathaway a la comedia romántica

Solène (Anne Hathaway), dueña de una galería de arte en Los Angeles, parece estar plena y consolidada en su vida profesional. Se divorció de su marido después de una infidelidad y está a punto de cumplir 40 sin estar en una relación en pareja, en gran parte porque sus pretendientes dejan mucho que desear.

En ese momento de su vida acompaña a Izzy (Ella Rubin), su hija adolescente, a Coachella a tener un encuentro en persona con los integrantes de la boyband del momento, August Moon. Un giro fortuito provoca que Solène conozca a su vocalista principal, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine). De inmediato se atraen mutuamente y empiezan a frecuentarse. Aunque ella se resiste a que la aventura se prologue –por su diferencia de edad de 16 años–, entre los dos se desarrolla una intensa relación amorosa mientras el grupo continúa de gira.

Foto: Alisha Wetherill/Prime

Elogiada por su trabajo como Solène, Anne Hathaway regresa con la película La vida de ti a un hábitat en el que se siente particularmente cómoda: la comedia romántica con tintes dramáticos. A juzgar por sus palabras, si no ha hecho más filmes de ese tipo, es en gran medida porque las oportunidades no han abundado.

“No me daba cuenta, pero recibí muchos guiones románticos cuando tenía 20 años. Y luego, cuando tenía 30 años, estuve muy concentrada en mi vida familiar, en mi maternidad y en tratar de encontrar cuál sería mi camino de ser actriz y al mismo tiempo tener esta vida personal realmente rica. No me había dado cuenta, pero hace mucho tiempo que no me enviaban un guión romántico”, señala la actriz en una conferencia en la que participa Culto.

“Entonces, cuando recibí esto (La idea de ti), y me siento muy honrada de haber sido la primera opción, me pareció que era un personaje tan hermoso en un mundo tan asombroso. Una parte de mí se hizo la pregunta: ¿adónde han ido a parar estas historias? ¿Por qué se detuvieron?”, agrega.

Hathaway fue la prioridad de la productora Cathy Schulman para asumir el papel principal de la adaptación cinematográfica de la novela de Robinne Lee, un libro que la autora empezó a escribir a partir del historial de conquistas de Harry Styles. La actriz de Interestelar (2014) duplicó su participación y se terminó convirtiendo en una de las productoras de la película dirigida por Michael Showalter (Los ojos de Tammy Faye) que acaba de llegar a Prime Video.

Foto: Jonny Marlow / Amazon MGM Studios

“Una de las primeras conversaciones que tuve con Cathy fue: si logramos nuestros objetivos, podemos comenzar esto cuando yo tenga 39 años y cumpliría 40 cuando estemos en el rodaje. Y eso es realmente lo que terminó sucediendo. Entonces, sin que yo lo diseñara, sin que ninguno de nosotros lo diseñara, se volvió muy personal para mí”, explica.

A diferencia de sus personajes en El diario de la princesa (2001) y El diablo viste a la moda (2006), Solène no ocupa el lugar de la ingenua que se enfrenta a lo desconocido. Durante su romance con Hayes debe sobreponerse a una serie de situaciones inexploradas, pero aplicando madurez y conocimiento de sí misma. Una particularidad que provocó que la cinta se convirtiera en una experiencia nueva para la ganadora del Oscar.

Al frente del reparto la acompaña el inglés Nicholas Galitzine, quien ha actuado en largometrajes como La Cenicienta (2021) y Rojo, blanco y sangre azul (2023), y recientemente encabezó la miniserie Mary & George junto a Julianne Moore.

Hathaway asegura que “muchas personas expertas en su campo” contribuyeron a que la química entre ellos como pareja fuera creíble –los separan 12 años–, pero ambos compartían un piso desde el que empezar a construir esa dinámica.

“Ambos somos personas muy juguetonas. Una vez que nos dimos cuenta de eso, todo lo demás fue simplemente establecer una amistad. Entonces, en cierto modo ha funcionado de la misma manera que funciona la amistad. No se siente como trabajo en absoluto”, sostiene.

Foto: Courtesy of Prime

“Creo que lo que está sucediendo en la carrera de Nick es muy emocionante, pero también estoy muy feliz haber formado una amistad con una persona maravillosa, alguien con tanto talento y que tiene tanto por delante. Me sentí realmente cuidada y apoyada (por él) en esta película. Simplemente sabía que hiciera lo que hiciera él estaría ahí conmigo paso a paso”, plantea, añadiendo que “se nos permitió cometer errores. Nada tenía que ser perfecto y no hubo una tensión al respecto”.

Cathy Schulman celebra como “un sueño hecho realidad” haber incorporado a Hathaway a la cabeza del proyecto. “Sentí que quería tomar el personaje del libro y continuar personalizándolo de una manera que ella sintiera que podía ser cualquiera de nosotras. Creí que Annie sería capaz de aportar ese aspecto al personaje de Solène y realmente lo hizo”.