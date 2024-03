Lanzan tráiler de The idea of you, la nueva película de Anne Hathaway que se originó en un fanfic de Harry Styles

“Solène Marchand, una madre soltera de 40 años, inicia un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, cantante de la banda de chicos más sexy del planeta, August Moon”. Esa es la sinopsis de la película The idea of you, con fecha para estrenarse en mayo de este año.

Se trata de la nueva cinta de Anne Hathaway, ganadora del Oscar por su papel en Los miserables (2012). Compartirá pantalla con Nicholas Galitzine, reconocido por protagonizar Corazones malheridos (2022) y Rojo, blanco y sangre azul (2023). En la dirección está Michael Showalter, comediante y actor estadounidense.

La película es la adaptación de la novela homónima escrita por Robinne Lee, publicada en 2017. Esta nació como un fanfic de Harry Styles, el exintegrante de One Direction. Fue bien recibida por la crítica y a la fecha tiene una nota de 3.91 en Goodreads, con casi setenta mil calificaciones.

Durante la jornada del miércoles 6 de marzo se estrenó el primer tráiler oficial. Hasta el momento solo había imágenes de los protagonistas. En las redes sociales, los internautas han comparado algunas de estas con fotos originales de la banda creada en Factor X, en 2010, haciendo énfasis en la inspiración del intérprete de Golden.

Además, en la cinta, el protagonista es parte de la banda ficticia August Moon, algunas fotos ya han sido reveladas, y llama la atención la similitud con algunas de las imágenes de la banda original.

The idea of you

El reparto incluye también a Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall y Mathilda Gianopoulos.

La trama se inicia cuando Solène tiene que acompañar a su hija a Coachella. Su ex salió de prisión bajo fianza y ella, en medio del Festival, se encuentra con uno de los músicos principales. Hay una chispa inmediata e innegable, y a pesar de la diferencia de edad, ambos comienzan un romance vertiginoso que tendrá que superar los obstáculos que significa estar bajo el foco del estrellato.

Esta es la nueva cinta de Hathaway, luego de estrenos no tan relevantes, como Eileen (2023), She came to me (2023) y Mothers’ instinct (2024).

Por parte de Galitzine, se espera que este sea un salto importante en su carrera, luego del éxito de la cinta de Prime Video que adapta la novela de Casey McQuiston.

One Direction

El grupo integrado por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne se formó en Factor X debido al ojo crítico de Simon Cowell, productor y busca talentos. En menos de cinco años grabaron cinco discos, hicieron varias giras mundiales y se consolidaron como una de las bandas más famosas de este siglo. El éxito alcanzado es comparado con el obtenido por The Beatles en su tiempo.

En 2015, luego de la salida de Zayn y el lanzamiento de Made in the A.M., se anunció un descanso que se dijo, iba a durar quince meses, sin embargo, a ocho años del suceso, aún no se les ha visto juntos de nuevo.

Cada uno comenzó su carrera como solista, alcanzando distintos niveles de reconocimiento. Harry, por su parte, ha recibido nueve nominaciones a los Grammy y tres galardones, uno por Álbum del año, por Harry’s House.

Niall anunció recientemente un concierto en el Movistar Arena para octubre de este año, y para mayo, Louis tiene agendado un show en el mismo recinto. Liam iba a visitar el país el año pasado, pero por razones médicas, se pospuso la gira y aún no hay nueva información. Zayn nunca ha vuelto a dar un concierto después de su salida de One Direction, aunque ha lanzado cuatro álbumes.

Revisa el tráiler a continuación: