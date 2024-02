Niall Horan: su salto desde One Direction al universo acústico

One Direction fue una de las bandas más exitosas de la última década, con solo cinco años de trayectoria, los integrantes lanzaron cinco álbumes de estudio y recorrieron todo el mundo con giras de carácter internacional. El gran éxito alcanzado en tan poco tiempo, con una canción debut –What makes you beautiful– que alcanzó el número uno en las listas de Reino Unido, Irlanda y México, fue comparado con el fenómeno de la Beatlemanía, iniciado en la década de los 60.

El grupo, integrado por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan, estuvo presente en la industria musical hasta 2015, cuando anunciaron una separación momentánea, que se extiende hasta hoy. Cada uno de los artistas tiene hoy una carrera consolidada como solistas, con distintos géneros y propuestas musicales diversas.

Niall Horan y su fiel guitarra

Niall Horan, el único irlandés del quinteto, destaca entre sus pares por tener una musicalidad mucho más acústica, que se acerca al folk, siempre con el pop de base. Liam se quedó con el dance pop, Harry con el soft rock, Louis con el pop rock y Zayn con el R&B, principalmente.

En 2017, a casi dos años de la separación de One Direction, lanzó Flicker, su primer proyecto solista, con trece canciones predominantemente románticas, con instrumentos principalmente de cuerdas.

Según las declaraciones del grupo completo, el periodo en la banda fue intenso y agotador, la industria intentó drenar su potencial al máximo posible para aprovechar el éxito superventas en el que se habían convertido. Cabe mencionar que en esa época, el mayor –Louis– tenía 19 años, y el menor –Harry– solo 16. Es por esto que el intérprete de This town se tomó su tiempo para presentar un nuevo álbum.

Este apareció en marzo de 2020: Heartbreak Weather, con catorce canciones que exploraban ya un estilo propio, alejándose un poco el pop rock de One Direction.

A mediados de 2023 lanzó el que sería su tercer álbum de estudio, y el más exitoso a la fecha: The Show. Con Heaven como single principal, que recientemente cumplió un año en las plataformas.

Rolling Stone compartió sobre este lanzamiento: “Escribió muchas de estas canciones en piano, ya que sus queridas guitarras estaban atrapadas en el almacenamiento de giras, un destino especialmente cruel para este tipo –debido a la cancelación del tour por la pandemia–. Está lleno de baladas relajadas inspiradas en Laurel Canyon, pesadas y melosas, llenas de sentimientos sobre la búsqueda de la cordura en una época de confusión personal”.

“Niall Horan eleva su juego con The Show, su tercer y mejor álbum hasta el momento”, finaliza el medio estadounidense.

A propósito del reciente Día del Amor, Spotify lanzó una versión en vivo y acústica de una sesión privada que el cantante tuvo con algunos de los fans que más escucharon su música en la plataforma, durante 2023.

La historia de One Direction

En 2010, más de una decena de jóvenes se unieron al programa británico Factor X para alcanzar el sueño de ser la próxima estrella internacional. Entre ellos había cinco chicos que tenían un atractivo especial; como solistas, quizás no destacaron tanto, pero una de las mentes brillantes de la música intercedió para que triunfaran.

Simon Cowell, directivo de Sony Music y productor, tuvo un ojo crítico y asertivo, y desde el detrás de escena, tomó una de las mejores decisiones de la industria musical contemporánea: decidió unir a cinco de los participantes: Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Formaron One Direction, banda que repletó estadios, hizo giras mundiales y tuvo éxito internacional. Grabaron cinco álbumes de estudio con los integrantes originales: Up all night (2011), Take me home (2012), Midnight memories (2013) y Four (2014).

El declive, sin embargo, comenzó en marzo de 2015, cuando Zayn Malik anunció su salida luego de un concierto en Hong Kong, donde se le vio emocionado. En julio del año pasado dio una entrevista en el videopodcast Call her daddy, luego de seis años sin aparecer públicamente en algún medio; ahí comentó que su salida se justificó en ambiciones personales, “quería ser el primero en hacer su propio disco”, aseguró.

A mitad de ese mismo año anunciaron que la banda tomaría un descanso momentáneo, que se especulaba, no duraría más de dos años. Antes, no obstante, lanzaron el que sería el último álbum de la banda: Made in the AM, con solo cuatro integrantes.