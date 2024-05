Isabela Merced, actriz: “John Green tiene fe en los humanos en un momento en que muchos no la tienen”

Isabela Merced (Cleveland, 2001) cuenta que comenzó a leer las novelas de John Green antes de que ella actuara en películas como Sicario: Día del soldado (2018) y Dora y la ciudad perdida (2019), y antes de que se realizara la primera adaptación cinematográfica del escritor, Bajo la misma estrella (2014), la emotiva cinta encabezada por Shailene Woodley y Ansel Elgort.

“Él es un autor muy increíble. Yo empecé a leer sus libros en 2012, antes de que saliera esa película. No hay nadie que escriba como él. Tiene su propio estilo y yo creo que se traduce muy bien a películas y guiones”, indica a Culto través de Zoom.

Tras haber protagonizado en 2019 otro largometraje basado en uno de sus libros (Noches blancas), Merced asume el personaje principal de Mil veces hasta siempre, la adaptación de la novela que Green publicó en 2017, que acaba de debutar en la plataforma Max. La historia gira en torno a Aza, una adolescente con trastorno obsesivo compulsivo que junto a su amiga Daisy (Cree) se involucra en el caso de la desaparición de un multimillonario. En el camino se enamora y profundiza en sus relaciones de amistad y familiares.

“Tengo mucho en común con Aza, aunque soy extrovertida. Yo también sufro de ansiedad, pero no tengo TOC. También tengo voces en mi cabeza que siempre me hablan, llenas de ansiedad y preocupaciones”, detalla Merced, quien describe a su personaje como “muy positiva e inteligente, yo aprendí mucho de ella”.

En momentos de dudas contó con la directora Hannah Marks y con el propio John Green, quien ejerce como productor de la película. “Como productor yo creo que él tiene mucho talento, porque sabe cómo hablarles a los actores. Eso es muy importante”, señala la actriz que estará en la nueva entrega de Alien (Alien: Romulus) y en algunos de los proyectos más esperados de 2025.

-¿Por qué cree que las historias de John Green generan tanta fascinación entre sus lectores? ¿Qué las convierte en el material ideal para películas?

John Green es un amor de gente, de verdad. Él es increíble, no hay manera de que no te guste. Él dice que su animal favorito son los humanos. Tiene fe en los humanos, en un momento, en tiempos, donde muchos no tienen fe en los humanos. Nuestra humanidad yo creo que es lo más importante. Él tiene un libro que se llama The Anthropocene reviewed, que me dejó con un sentimiento muy raro, pero esperanzada. Él habla de todo: de romance pero también de amistad.

-La película Bajo la misma estrella les habló en gran medida a los millennials. ¿Cómo cree que Mil veces hasta siempre conectará con la generación Z?

Hablamos mucho de no tener dinero, y eso creo que es algo muy común en esta generación, porque hay recesión, porque hay muchos problemas económicos. También hablamos de salud mental, es una conversación muy abierta, (en la película) específicamente entre Aza y su terapeuta, pero también con su mamá y su mejor amiga. Creo que es algo nuevo tener estas conversaciones tan casualmente en público. Creo que esta es la primera vez que eso sucede. También hablan de fanfics, de Star Wars y de Applebee’s, que es algo icónico. Yo creo que por eso esta generación va a sentir que tiene representación en esta película.

-Filmó esta película en Ohio, donde Ud. nació.

En Cincinnati, Ohio, pero yo nací en Cleveland, Ohio. Son como cuatro horas por carretera. Sentí que era un poco diferente a Cleveland, porque creo que Cleveland es un lugar muy único y tiene mucho que ofrecer. A mí me gustó mucho ese lugar. Este libro transcurre en el Medio Oeste, eso es importante, porque esos lugares tienen cierta energía que para mí es un poco nostálgica, pero también desesperanzada. Es un lugar donde en realidad donde los sueños no se cumplen.

-¿Cómo está dividiendo su tiempo entre Vancouver (Canadá), donde está filmando la segunda temporada de The last of us, y Atlanta (Estados Unidos), donde está rodando Superman con James Gunn?

Bueno, tratando de no volverme loca. Es importante descansar, comer, hacer mis ejercicios y pasar tiempo con mi familia. Me siento estresada, de verdad, honestamente... Aprendí algo similar en esta película (Mil veces hasta siempre). Aza me enseñó que tengo que ser más amable conmigo misma, porque lo merezco. Merezco tiempo libre, merezco descanso, merezco todo eso. De verdad eso me ha ayudado mucho, esa manera de pensar.