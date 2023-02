Leslie Grace defendió a Batgirl: “Había potencial para una buena película”

Leslie Grace, la actriz que interpretó a Barbara Gordon/Batgirl en el descartado proyecto, defendió la propuesta de Batgirl.

Siguiendo los comentarios que Peter Safran realizó en el contexto de la presentación de los primeros proyectos de DC Studios, Grace habló con el portal Variety sobre la película que fue cancelada por Warner Bros durante el año pasado.

Grace explicó que se enteró de la cancelación por la prensa y que aunque la película no alcanzó a tener un corte final con efectos especiales y todas las escenas, la versión que alcanzó a presenciar no era el descalabro que no se podía lanzar y habría lastimado la reputación de DC que argumentó Safran.

“Tuve mis propias reuniones con los directores ejecutivos de Warner Bros. Film Group, Pam Abdy y Mike De Luca, y me explicaron, en un nivel granular, lo que sentían sobre el proyecto, las cosas que estaban fuera de sus manos, los planes y los presupuestos que estaban establecidos incluso antes de que fueran parte del equipo”, respondió Grace cuando le preguntaron por las palabras de Safran. “Hay muchas cosas que aprendí a través de la experiencia sobre la realización de películas, sobre las que, como actriz, no tienes control. No fueron realmente específicos sobre nada creativo en términos de lo que sentían sobre la película y cómo habría lastimado creativamente a DC. Pero soy un ser humano, y la gente tiene percepciones y lee cosas. Y cuando las palabras se expresan muy a la ligera sobre el trabajo al que la gente realmente dedicó mucho tiempo, no solo yo sino todo el equipo, puedo entender lo frustrante que puede ser”.

De ahí en más, cuando fue consultada a potenciales pistas durante el rodaje de elementos que quizás no habrían funcionado en el corte final, Grace dijo que no notó problemas de ese tipo.

“No te voy a mentir. En cada película, hay obstáculos, y nuestra película fue distinta a eso. La mitad del rodaje fueron sesiones nocturnas en Escocia, donde nunca dejó de llover. Así que hubo obstáculos, pero al final del día, debido al increíble equipo, nada se interpuso en el camino de nosotros para entregar lo que sabíamos que queríamos para esta película. Al menos por lo que pude ver”, señaló.

Pero ¿qué pudo ver Grace? Batgirl fue cancelada mucho antes de que post-producción avanzara de manera significativa y la actriz solo fue testigo de un corte preliminar en las funciones de “funeral” de la cinta. En ese sentido, Grace afirmó que en base a lo que vio, Batgirl era una película buena.

“(Ver la película) es lo único que pedí. Pude ver la película hasta donde llegó; la película no estaba completa cuando se hicieron las pruebas de audiencia. Había un montón de escenas que ni siquiera estaban allí. Estaban al comienzo del proceso de edición y fueron cortadas por todo lo que estaba pasando en la empresa. Pero la película que pude ver, las escenas que estaban allí, fueron increíbles. Definitivamente había potencial para una buena película, en mi opinión. Tal vez podamos ver clips más adelante”, dijo la actriz.

Warner Bros canceló a Batgirl para obtener un retorno de su inversión con un regreso de impuestos y por ende es poco probable que la cinta vea la luz algún día.