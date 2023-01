Peter Safran justificó la cancelación de Batgirl: “Habría perjudicado a DC”

Una de las decisiones más polémicas de Warner Bros Discovery respecto a DC sin duda fue la cancelación de la película de Batgirl y es que el estudio optó por descartar el proyecto cuando ya se habían completado sus filmaciones y, como intentará obtener un retorno de dinero por su producción, la cinta que pretendía mostrar a Leslie Grace como Barbara Gordon nunca verá la luz.

En ese sentido, aunque ya era poco probable que Warner Bros Discovery se retractara de esa decisión, el co-CEO de DC Studios, Peter Safran, confirmó que un estreno de Batgirl tampoco ocurrirá bajo su administración.

En el marco de la presentación de los primeros proyectos del nuevo DCU, Safran fue consultado por la película de Batgirl y le dijo a Variety que a su juicio estuvo bien descartar la cinta porque no era un buen productor.

“Batgirl es un personaje que inevitablemente incluiremos en nuestra historia”, dijo Safran. “En el frente de Batgirl, no se trata de que la película se cancele tarde en el proceso. Vi la película y hay mucha gente increíblemente talentosa delante y detrás de la cámara en esa película. Pero esa película no se podía estrenar, y pasa a veces. Esa película no era estrenable. De hecho, creo que (el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery David) Zaslav y el equipo tomaron una decisión muy audaz y valiente de cancelarlo porque habría perjudicado a DC. Hubiera lastimado a las personas involucradas”.

“Creo que (Warner Bros Discovery) realmente se puso de pie para apoyar a DC. Los personajes, la historia, la calidad de todo eso. Hablé con Adil y Bilall, los directores, la semana pasada, estábamos charlando. Nos encantaría estar en el negocio con todas esas personas. Christina Hodson la escribió. Algunas personas ya han vuelto a hacer negocios con nosotros. Como dije, mucha gente talentosa estuvo involucrada, pero la película simplemente no se podía estrenar. No habría podido competir en el mercado cinematográfico; fue construida para la pantalla chica. Entonces, nuevamente, creo que no fue una decisión fácil, pero tomaron la decisión correcta al dejarla de lado”, finalizó.

Hasta ahora solo se han revelado fotos del set e imagenes del rodaje de Batgirl, por lo que no tenemos cómo constatar si efectivamente la calidad de la cinta ideada para HBO Max era tan mala. No obstante, estas declaraciones de Safran probablemente solo potenciarán el mito y la curiosidad entorno a la cinta que sería dirigida por Adil El Arbi con Bilall Fallah y, aparte de Grace, contaría con Brendan Fraser, Michael Keaton y J.K Simmons.