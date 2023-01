Con Superman, Batman, Robin, Supergirl, Swamp Thing y Booster Gold: Estos son primeros proyectos de DC Studios

Después de varios meses de especulaciones, rumores y anticipación, este martes 31 de enero finalmente se reveló el plan para el inicio de la nueva era de las adpataciones de DC Comics.

Mediante un video protagonizado por James Gunn, quien comanda DC Studios junto al productor Peter Safran, se anunciaron los primeros proyectos que encabezarán esta iniciativa que pretende potenciar las historias inspiradas en DC para el cine, la televisión y los videojuegos.

Como se había anticipado este no es un reinicio completo de la franquicia inspirada en DC Comics en el sentido de que volveremos a ver a actores como Viola Davis en papeles que ya habían plasmado. No obstante, tampoco es una continuación porque hay varios elementos nuevos que abarcan desde cintas de Superman, Supergirl, Batman y The Authority, hasta series de Green Lantern y Booster Gold.

Pero claro el gran gancho es que esta es una apuesta cohesionada que pretende contar una gran historia a través de películas, series y videojuegos.

En ese sentido, Gunn confirmó que el nuevo universo central será conocido como DCU, mientras que sagas como The Batman, Joker y Teen Titans Go! seguirán en pie de manera independiente pero serán identificadas con el sello “Elseworlds”, una distinción inspirada en los cómics para marcar que son mundos diferentes.

La primera etapa del DCU será conocida como “Chapter 1: Gods and Monsters” (”Capítulo 1: Dioses y Monstruos”) y aunque por ahora no sabemos la cantidad total de proyectos que tendrá, esta jornada Gunn anunció a:

Creature Commandos (Serie)

Escrita por James Gunn esta serie animada se inspirará en el título del mismo nombre de DC Comics. Su elenco de personajes incluirá a figuras como Weasel y Rick Flagg.

El programa ya está en producción, pero su elenco no fue revelado aunque se espera que sus actores sean los mismos que plasmarán a los personajes en el terreno de las producciones live-action ya que, según el propio Gunn, en el nuevo DCU “la animación conducirá al live-action y volverá a la animación”.

Waller (Serie)

Este proyecto ya se había anticipado antes del anuncio formal de DC Studios y consiste en una serie live-action enfocada en Amanda Waller que será protagonizada por Viola Davis. El programa tomará lugar entre el primer y el segundo ciclo de Peacemaker y será escrito por Chrystal Henry (Watchmen) y Jeremy Carver (Doom Patrol).

Superman Legacy (Película)

Esta es el reinicio enfocado en un Superman que será escrito por James Gunn y fue revelado tiempo atrás. Si bien se dijo que este proyecto seguiría a un Kal-El joven, Peter Safran aseguró que “no es una historia de origen”.

“Se enfoca en Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana”, señaló Safran (vía The Wrap). “Él es la encarnación de la Verdad, la Justicia y el Estilo Americano. Él es bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada”.

Según el ejecutivo, esta cinta será el comienzo formal de su propuesta para un nuevo universo DC. Se espera que la cinta se estrene el 11 de julio de 2025 en los cines de Estados Unidos y Safran deslizó que también pretende que Gunn pueda dirigirla.

Lanterns (Serie)

Este nuevo programa de Green Lantern será el reemplazo del proyecto que estuvo por años en desarrollo al interior de HBO. Según Safran este programa intentará tener el calibre de las apuesta de HBO y su propuesta para eso está “muy en la línea de ‘True Detective”

“Tiene una base terrestre, tiene a dos de nuestros Linternas Verdes favoritos: Hal Jordan y John Stewart, protagonizando un misterio tipo ‘True Detective’ y juega un papel muy importante en la historia principal que estamos contando a través de nuestras películas y series”, dijo el co-CEO de DC Studios.

The Authority (Película)

Esta es la propuesta para explorar una área más gris el nuevo DCU. Será una película inspirada en el cómic de Warren Ellis y Bryan Hitch y estará en la continuidad principal de la nueva saga.

“Hay personas que son antihéroes, y hay personas que son muy cuestionables, como The Authority, que básicamente creen que no se puede arreglar el mundo de una manera fácil, y toman las cosas en sus propias manos”, tanteó Gunn (vía The Wrap).

Paradise Lost (Serie)

Una historia tipo Game of Thrones ambientada en Themiscyra. Así fue definido este proyecto que pretende explorar el origen y tensiones politicas de la isla de Wonder Woman en una época previa al nacimiento de Diana.

The Brave and the Bold (Película)

Una de las etapas más populares de los cómics de Batman inspirará esta película. Se trata de la carrera de Grant Morrison en las historias del hombre murciélago porque The Brave and the Bold establecerá al Batman del DCU principal (que será distinto al de Robert Pattinson y el mundo de The Batman).

Esta película específicamente se enfocará en el Robin de Damian Wayne, pero aparentemente tendrá a Bruce bajo la capucha en lugar de Dick, quien operó con Damian en el cómic de Morrison.

“Esta es la presentación del Batman de la DCU, Bruce Wayne, y también presenta a nuestro Robin favorito, Damian Wayne, que es un pequeño asesino asesino hijo de puta”, dijo Gunn sobre la película.

Booster Gold (Serie)

Otro favorito de los fanáticos que será parte del nuevo DC es Booster Gold, el héroe del futuro tendrá su propia serie que se enfocará en su “síndrome del impostor” en el mundo de los superhéroes.

Supergirl: Woman of Tomorrow (Película)

Cumpliendo con su fanatismo declarado por el cómic de Tom King y Bilquis Evely, Gunn anunció una cinta inspirada en la notable serie limitada que siguió una travesía de Supergirl en el espacio.

Swamp Thing (Película)

Esta producción pretende aborar el “origen oscuro” de Swamp Thing.

Tengan en cuenta que este no es el anuncio completo del primer capítulo de las apuestas de DC Studios ya aún faltarían películas, series y videojuegos que darán forma a este proyecto. No obstante, estas son las bases a considerar para lo que están tramando Peter Safran y James Gunn con DC Studios.

Además los ejecutivos insistieron que más allá de la variedad de personajes que planean llevar a la pantalla, este plan pretende mostrar historias diversas en materia de tono y realización.

“Estas historias, aunque están interconectadas, no tienen el mismo tono”, dijo Safran. “Entonces, cada grupo de cineastas aporta su propia estética a estas películas, y lo divertido es ver cómo estos trabajos tonalmente diferentes se fusionarán en el futuro”.