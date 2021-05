¿Es una mentira? Disputan la historia sobre la creación de los Flamin‘ Hot Cheetos ante el desarrollo de una película sobre su inventor

Cuando Flamin’ Hot llegue a los cines, la película probablemente será promocionada como una producción dirigida por Eva Longoria y basada en la verdadera historia de Richard Montañez, un conserje de la empresa Frito-Lay que creó a los famosos Flamin’ Hot Cheetos.

Sin embargo, aunque Montañez efectivamente es una persona real, la base sobre la que se estaría construyendo la película no sería completamente verdadera.

Resulta que aunque la historia de cómo Montañez ideó a los Flamin’ Hot Cheetos es bastante famosa e incluso será relatada en un nuevo libro, un reciente reporte de Los Angeles Times refutó su veracidad.

En un extenso artículo publicado la semana pasada, Los Angeles Times plantea que Montañez no estuvo involucrado en la gestación de los Flamin ‘Hot Cheetos y que en realidad una empleada de la oficina corporativa de Frito-Lay en Texas llamada Lynne Greenfeld fue quien desarrolló y nombró a la marca Flamin ‘Hot en 1989.

El reporte toma como base a documentos internos de Frito-Lay además de testimonios que dan cuenta de que varios de los sucesos relatados por Montañez sobre la creación del snack no calzarían con la trayectoria de otros empleados de la compañía y el lanzamiento de distintos productos en el mercado.

Pero quizás lo más llamativo es que el reporte incluye una declaración de Frito-Lay donde, tomando como base a una investigación interna que arrancó después de que Greenfeld contactara a la empresa por las declaraciones de Montañez en 2018, se establece directamente que Richard no sería considerado como el creador de los Flamin’ Hot Cheetos.

“Valoramos las muchas contribuciones de Richard a nuestra empresa, especialmente sus conocimientos sobre los consumidores hispanos, pero no le damos crédito por la creación de Flamin ‘Hot Cheetos ni de ningún producto de Flamin’ Hot”, dice la investigación de Frito-Lay que fue facilitada a Los Angeles Times.

Durante los últimos años, Montañez se ha dedicado a dar discursos y charlas motivacionales basado en su experiencia, por lo que obviamente no quedó indiferente ante esas declaraciones y publicó un video en sus redes sociales llamando a sus seguidores a escribir sus propias historias.

Todo mientras en una entrevista con Variety planteó que no conocía a Greenfeld y que comenzó a presentarle ideas de productos a Frito-Lay a fines de los 80, cuando trabajaba como conserje de la empresa.

“En esa época, Frito-Lay tenía cinco divisiones”, dijo Montañez. “No sé lo que estaban haciendo las otras partes del país, las otras divisiones, no sé lo que estaban haciendo. Ni siquiera voy a intentar discutir con esa dama, porque no lo sé. Todo lo que puedo decirte es lo que hice. Todo lo que tengo es mi historia, lo que hice en mi cocina”.

La respuesta de PepsiCo y el destino de la película

Uno de los principales problemas que se desprende del artículo de Los Angeles Times es que tanto Frito-Lay como su compañía matriz, PepsiCo, no habrían hecho nada para evitar que la historia sobre la creación de los Flamin’ Hot Cheetos se enredara dando pie a las imprecisiones que hoy ponen en tela de juicio al testimonio de Montañez.

Así, como obviamente eso no deja bien parada a ninguna empresa, este viernes PepsiCo salió al paso de los reportes en desmedro de la investigación de 2018 y otra declaración de Frito-Lay que decía que sus antecedentes no respaldaban a la “leyenda urbana” de Montañez.

“Recientemente se ha discutido mucho sobre el origen de Flamin’ Hot Cheetos. La información que compartimos con los medios de comunicación ha sido mal interpretada por algunos, lo que resultó en confusión sobre nuestra posición, una variedad de emociones entre nuestros empleados y consumidores, y una tensión en nuestra valiosa amistad con Richard Montañez y la comunidad latina”, señaló PepsiCo en una declaración recogida por Variety.

“Lejos de ser una leyenda urbana, Richard tuvo una notable carrera de más de 40 años en PepsiCo y tuvo un impacto increíble en nuestro negocio y empleados y continúa sirviendo de inspiración en la actualidad”, señaló la empresa. “(...)Para ser claros, no tenemos motivos para dudar de las historias que comparte (Montañez) sobre tomar la iniciativa de crear nuevas ideas de productos para la marca Cheetos y presentarlas a los líderes de PepsiCo anteriores”.

PepsiCo además señaló que las inconsistencias entre los documentos y el testimonio de Montañez tendría que ver con el trabajo paralelo de distintas divisiones.

“En el pasado, ocasionalmente se producían diferentes flujos de trabajo que abordaban al mismo producto sin interactuar, cuando las divisiones operaban de forma independiente y no eran las mejores comunicándose. Sin embargo, el hecho de que no podamos establecer un vínculo claro entre ellas no significa que no aceptemos todas sus contribuciones e ingenio, incluido el de Richard”, agregaron.

Considerando que Flamin’ Hot planea presentarse como una cinta inspirada en una historia real, todo esto podría ser un mal precedente para el desarrollo de su propuesta. No obstante, mientras Los Angeles Times dice que los responsables de la película sobre Montañez “fueron informados de posibles problemas con su historia hace dos años”, en una conversación con Variety queda claro que al menos el guionista de ese proyecto sigue comprometido con la versión del ex-ejecutivo de la marca de snacks.

“¿Richard embelleció un poco (la historia)? ¿Tenía la memoria defectuosa aquí o allá? Quién sabe. La verdad es el producto”, señaló Lewis Colick, el guionista de la película. “Creo que lo suficiente de la historia es verdad. El corazón, el alma y el espíritu de la historia son verdaderos. Él es un tipo que debería seguir siendo el rostro de Flamin ‘Hot Cheetos”.

“No estamos en el negocio de los documentales”, añadió. “He escrito muchas historias reales, como October Sky. No todas las cosas de la historia son exactamente ciertas. Siempre estoy detrás de la esencia de la historia”.

Es decir, aunque la dosis de ficción podría partir desde el relato original, Colick sigue interesado en la cinta.

Flamin’ Hot aún no tiene una fecha de estreno y probablemente la controversia sobre esa variedad de Cheetos continuará en paralelo a su realización.