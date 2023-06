Los cuestionados efectos de The Flash son una decisión creativa según Andy Muschietti

Aunque las escenas de acción de The Flash cuentan con efectos digitales de buen nivel, diversos momentos de la película han conducido a un debate no menor. En particular, se trata de la apariencia extremadamente falsa de un grupo de bebes durante una secuencia inicial, así como de la recreación que se hace una vez que The Flash corre tan rápido que logra entrar en una “cronoesfera” que le permite viajar en el tiempo.

Eso último implica un remolino de imágenes CGI que representan múltiples momentos del pasado. Y Barry Allen (Ezra Miller) puede avanzar y retroceder rápidamente a través de estas imágenes a voluntad.

¿Pero por qué se ve así el efecto una vez que el tiempo “se detiene” y The Flash avanza a toda velocidad? Según el director Andy Muschietti, todo se debió a una decisión creativa.

“La idea, por supuesto, es... estamos en la perspectiva de Flash. [...] Todo está distorsionado en términos de luces y texturas”, dijo a IO9. “Entramos en este ‘mundo acuático’ que es básicamente estar en el punto de vista de Barry. Eso es parte del diseño, así que si te parece un poco raro, esa era la intención”, agregó.

Obviamente el tema de los bebes no da para mayor análisis, ya que la secuencia involucra a, entre otras cosas, una guagua dentro de un horno microondas, por lo que no se podían utilizar bebes verdaderos en la filmación.

En tanto, la recreación visual de la cronoesfera también está en otros momentos de la película. Por ejemplo, también se puede comprobar en las interacciones de Barry con su madre al interior de un supermercado, en donde ella también es presentada con una visualidad diferente al mundo en movimiento.