Los desarrolladores de Oceanic denunciaron que una empresa rusa copió el diseño y realizó un arma real basada en su videojuego

Ward B todavía no concreta el lanzamiento de Oceanic, su nuevo shooter en primera persona. Sin embargo, aquella compañía independiente ya está envuelta en una polémica debido a una de las armas de aquel título.

Según reporta IGN, Ward B está en una disputa con una empresa rusa llamada Kalashnikov a raíz del diseño de un arma que será parte de Oceanic.

Aunque hay todo un entramado detrás de este caso en líneas generales esta historia arrancó porque durante el año pasado un representante de Kalashnikov se contactó con Ward B para concretar una colaboración. La empresa fabricante de armas quería realizar un producto basado en The Mastodon, una de las armas de Oceanic, y a Ward B le interesó este acuerdo ante la posibilidad de incluir su logo y quedarse con algunos ejemplares del arma real.

No obstante, aunque en Ward B estaban dispuestos a sellar el trato, Kalashnikov nunca se presentó para firmar los documentos pertinentes.

Pero la historia no quedó allí y eventualmente Kalashnikov lanzó un arma llamada MP-155 Ultima que, según Ward B, no sería nada más ni nada menos que un plagio de The Mastodon.

Como referencia, aquí está el diseño de The Mastodon para Oceanic.

Y a continuación pueden ver a la MP-155 Ultima.

Evidentemente ambas armas no son iguales, sin embargo, Marcellino Sauceda, el CEO de Ward B, sostiene que hay varias similitudes.

“Sauceda señala múltiples similitudes más pequeñas entre los dos diseños, muchas de las cuales son decisiones que se tomaron por razones estéticas en Oceanic, pero que no tienen un propósito práctico en la vida real. Los elementos del guardamanos, el receptor y más le parecen a Sauceda que se han replicado en la Ultima, a pesar de que no ve ninguna razón utilitaria para su adición”, explica IGN. “Para Ward B, el factor decisivo fue la inclusión de una pequeña hendidura en un lado de la Ultima: una forma de L horizontal con una pequeña línea que emerge de la esquina. Es un pequeño detalle, pero uno que Sauceda considera crucial, ya que el equipo lo ha utilizado como motivo visual no solo en el Mastodon, sino en múltiples armas Oceanic”.

“Nada de esto le da estabilidad al receptor, no tiene nada que ver con eso porque todo está funcionando a través del interior”, señaló Sauceda. “El hecho de que incluyeron esta sangría es un poco...es incompleto, porque creo que tienen el (modelo 3D de Mastodon) y se olvidaron de excluir esa parte, porque la quitaron del otro lado con el perno”.

Ante estas acusaciones Kalashnikov se defendió argumentando que optaron por no concretar la colaboración con Ward B ante la incertidumbre sobre el lanzamiento de Oceanic y un entramado de derechos sobre el diseño del arma.

En ese sentido, el representante de Kalashnikov, Maxim Kuzin, dice que tras renunciar al acuerdo con Ward B la compañía que representa optó por trabajar con“otro diseñador de Rusia” para crear el diseño de Ultima “desde cero”.

Pero eso no dejó conforme a Ward B y mientras mantienen sus acusaciones de plagio, su arma habría llegado a otro videojuego porque Kalashnikov autorizó al titulo conocido como Escape From Tarkov a utilizar su MP-155 Ultima.