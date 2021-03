Más de 700 prototipos de juegos de PS2 fueron publicados por una agrupación que conserva videojuegos

Según informan desde Video Games Chronicle, un grupo de preservacionistas llamado The Hidden Palace publicó recientemente 752 archivos consistentes en prototipos y demos de juegos de PlayStation 2.

Bajo el nombre de Project Deluge, desde The Hidden Palace explican que se trata de una colección de demos, prototipos y versiones de prueba que jamás fueron lanzadas al publico.

El material fue recopilado a lo largo de los años por un solo individuo anónimo que rescató los juegos de distintas fuentes y que decidió entregar los archivos a The Hidden Palace de manera gratuita y sin compromisos. Aunque muchos de los archivos pueden ser jugados con un emulador, otros solo se encuentran en distintos estados de funcionamiento.

El listado completo de archivos suma más de 860 GB de información e incluye prototipos para el E3 de Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Shadow of the Colossus, God of War 2, así como versiones de prueba alpha de Def Jam: Fight for NY, Burnout 3 y Tony Hawk’s Pro Skater 3. Durante una transmisión por Twitch el fin de semana, el grupo probó algunos de estos juegos en vivo.

Desde The Hidden Palace continúan revisando material donado por el coleccionista anónimo y prometen que compartirán más en el futuro. Pueden ver el listado completo de prototipos en este link.