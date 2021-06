Una conversación con Camila Gormaz, desarrolladora de Nanopesos y ganadora del Premio Publicaciones Digitales 2020

En noviembre de 2019, un juego llamó la atención de los medios y las personas en el contexto del denominado Estallido Social. Se trataba de Nanopesos, un simulador con una simple pero cruda premisa: demostrar lo difícil que es vivir en Chile con el sueldo mínimo.

Nanopesos fue desarrollado por Camila Gormaz, una creadora santiaguina que finalmente ganó el Premio Publicaciones Digitales en la edición 2020 de los Premios Literarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por ese título.

A propósito de una nueva edición de los Premios Literarios, en Mouse tuvimos la oportunidad de entrevistar a Camila Gormaz sobre Nanopesos, el Premio Publicaciones Digitales y sus otros proyectos como Long Gone Days.

Long Gone Days

En redes sociales gran parte de la presencia de Gormaz está marcada por Long Gone Days, un RPG que está disponible en plataformas como Steam y que la desarrolladora define como “un juego de rol que trata sobre dos desertores que intentan evitar la guerra que su ex-ejército quiere desatar”.

“La historia transcurre en el presente en el mundo real y tiene un enfoque en las barreras lingüísticas y el impacto emocional de la guerra en los civiles”, explica Gormaz.

Pero aunque Long Gone Days es un proyecto en el que lleva pensando desde que tiene 12 años, en paralelo Gormaz se aventuró a realizar Nanopesos, una iniciativa que define como “un proyecto corto no comercial” y en la que trabajó en solitario por cerca de un mes.

“Como estaba escribiendo el guión de otro de mis proyectos, Long Gone Days, estaba estudiando hace meses sobre manifestaciones, movimientos sociales y crisis políticas”, relató Gormaz vía correo al ser consultada sobre qué la motivó a crear Nanopesos. “Cuando empezó el estallido veía cómo ocurrían las cosas que estaba estudiando en tiempo real, así que decidí enfocar mis energías en algo que sintiera que podía aportar. En ese momento se hablaba mucho de si se podía o no vivir con el sueldo mínimo, pero no de cómo era la calidad la vida para la gente que sí lograba vivir con eso, y eso es lo que quise retratar”.

Y así nació Nanopesos, un juego de simulación de manejo de presupuesto que nos desafía a vivir como un joven trabajador o trabajadora que debe intentar llegar a fin de mes con el sueldo mínimo y viviendo en un pequeño departamento.

Esa premisa no pasó inadvertida y, según explica su creadora, el mayor alcance de Nanopesos “fue durante los últimos meses del 2019, donde fue jugado por casi 200 mil personas en sus primeras dos semanas”. No obstante, en el último tiempo el juego no ha desaparecido y de vez en cuando otras personas lo encontrarían.

“Estos últimos dos años cada cierto tiempo es ‘descubierto’ por gente de otros países y escriben análisis comparándolo con la realidad de su país”, comentó Gormaz. “A veces la misma plataforma donde está subido el juego, itchio, promociona el juego y siguen llegando usuarios, incluso esta semana tuve que subir una pequeña actualización”.

Nanopesos

Naturalmente esa recepción es vista de manera positiva por Gormaz: “Para mí ha sido muy grato, no esperé nunca que tanta gente se interesara por un juego más serio, ni mucho menos que una historia basada en mis experiencias personales fuese la realidad de tanta gente. Lo que más me emocionó fue escuchar todas las historias de los jugadores, algunos estaban viviendo esa situación actualmente, otros que lograron salir (y) otros usaron el juego para mostrar otra realidad a algún familiar”.

Pero gracias a la premisa de Nanopesos, su creadora no solo consiguió una buena acogida por parte de las personas, sino que también recibió un galardón de los Premios Literarios: el Premio Publicaciones Digitales.

De acuerdo a su página, el Premio Publicaciones Digitales está “destinado a distinguir a aquellos escritores, diseñadores, animadores, ilustradores, desarrolladores así como creadores de otras disciplinas que estén vinculados al desarrollo de publicaciones digitales”. Es decir, abarca un espectro bastante amplio dentro del que perfectamente pueden entrar videojuegos como Nanopesos, donde la mayoría del peso está en la narrativa. No obstante, eso no quiere decir que esta sea una categoría popular para la postulación de juegos.

“¡No me lo esperaba! Los años anteriores esta categoría había estado más enfocada a eBooks y a aplicaciones y no estaba segura si Nanopesos podía calificar, pero no perdía nada con intentar, y estoy muy feliz de haberlo hecho”, dijo Gormaz. “Creo que fue un paso muy importante para la industria de los videojuegos y para los juegos narrativos sobretodo, ya que a veces estos últimos, al no tener suficiente jugabilidad, no son considerados juegos”.

Nanopesos

Y hablando sobre videojuegos, obviamente desarrollar esos proyectos no es una tarea fácil y menos en un país como Chile, por lo que al ser consultada respecto al papel que tienen este tipo de premios en esa misión, Gormaz apuntó a que cree que es algo importante.

“Yo diría que definitivamente ayuda, y espero que este año postulen muchos juegos”, dijo la desarrolladora. “Sobre todo me gustaría ver más juegos locales con un enfoque en la narrativa, porque no he visto suficientes en los años que llevo en esta industria, y eso es justamente algo que los Premios Literarios podrían lograr”.

No obstante, este tipo de instancias son solo una parte y Gormaz tiene claro que se necesitan otros elementos para impulsar el desarrollo de videojuegos en Chile.

“Creo que vamos bien encaminados y han habido varias instancias para acercar el desarrollo de videojuegos a la gente. Iniciativas con charlas abiertas a todo el mundo, reuniones de desarrolladores y estudiantes, game jams, etc, aunque siempre va a ser difícil poder llegar a todas las regiones”, señaló Gormaz.

“Por otro lado, frecuentemente me escriben estudiantes interesados en hacer juegos y que no saben por dónde empezar, y solo es cosa de orientarlos un poco”, agregó. “Si más gente supiera cómo elegir las herramientas con qué trabajar, o qué tutoriales ver, estoy segura de que tendríamos muchos más juegos”.

Long Gone Days

Camila Gormaz es la co-fundadora del estudio Bura y aunque dice que como equipo no pueden anunciar nada hasta que finalicen Long Gone Days (esperan terminar con el cuarto capítulo este año), la desarrolladora espera “volver a lanzar más juegos cortos narrativos” por su cuenta.

Por otra parte, si tienen un juego u otro proyecto afín y desean postular al Premio Publicaciones Digitales, tienen plazo hasta este 25 de junio y pueden hacerlo en este enlace.