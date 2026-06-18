Ad portas de vacaciones de invierno: circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza 52%, la cifra más alta de 2026

Preocupantes cifras reveló el Ministerio de Salud en su reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026: durante la semana epidemiológica 23 -7 al 13 de junio- la positividad de las muestras alcanzó un 52%, cifra superior a la registrada en la semana previa (48,4%), y la más alta de este año.

Según dieron a conocer el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, el virus predominante es la Influenza A, con 29,9% de los casos detectados, eso sí una proporción inferior a lo registrado la semana anterior (32,2%).

El Rinovirus, en tanto, es el segundo virus más detectado con un 23,4% de los casos, también porcentaje inferior al de la semana anterior (27,4%).

Por otra parte, la Influenza B está en tercer lugar, representando el 19,2% de los casos detectados, un comportamiento superior a la semana anterior (15,5%), y por esto algo inusual, ya que como ha sido explicado en reportes anteriores, este virus usualmente tiene una mayor preponderancia en el segundo semestre.

En cuanto al aumento de Influenza B, el jefe de epidemiología explicó hay algunos estudios a nivel internacional que reportan que el virus de la Influenza B podría presentar cuadros más graves en población pediátrica.

“Por eso, el llamado que hemos hecho es que todos los niños y, principalmente, quienes se encuentran en la edad entre 6 meses y 5 años, se puedan acercar a los distintos puntos de vacunación”, explicó. Esto, especialmente ahora ad portas de las vacaciones de invierno.

Para revisar los puntos de vacunación y sus horarios, han habilitado una plataforma en mevacuno.gob.cl, la cual permite ver los distintos centros y vacunas disponibles.

En materia de vacunación contra influenza, Vilches apuntó que la cobertura ha llegado a un 74,5% con 7.743.018 de dosis administradas. En esto, los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (60%), embarazadas (64,7%) y personas de 60 años y más (59,7%) continúan presentando un menor avance, siendo además los más susceptibles a estos virus.

El 33% de los casos hospitalizados en camas pediátricas son por patologías respiratorias

El reporte también señala que la red integrada cuenta con 780 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 73,1%. El 33% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, el 13,9% de los hospitalizados presentan patologías respiratorias.

Asimismo, sobre las atenciones de urgencia, el 36,5% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,2% superior respecto de la semana anterior (33,3%).

Las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas, en tanto, registraron un aumento de 11,6% respecto de la semana previa.

Sobre este incremento, Valentina Pino advirtió que representa “la mayor variación intersemanal que se ha registrado en toda la Campaña de Invierno 2026″.

“Específicamente, entre los grupos que se vieron más afectados está el de las personas de 1 a 4 años, que aumentó en un 11% respecto a la semana anterior, pero particularmente, el grupo de 5 a 14 años, que aumentó en un 25,6% respecto a la semana previa”, detalló.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria en tanto, registraron un aumento del 2,5% respecto de la semana anterior. En el detalle por edad, se observa un aumento en las personas de 5 a 14 años de 26,9%; de 1 a 4 años de 19,6%; y de 15 a 64 años, de 1,6%.