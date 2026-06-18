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    Política

    Los nuevos fichajes del Segundo Piso de La Moneda

    Se trata de Julián Sánchez, quien fue visado por el propio Presidente Kast, Vartan Ishanoglu y Pamela Arellano.

    Por 
    Paula Catena
     
    Rocío Latorre
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Tres nuevos fichajes aterrizaron hace unos días en el Segundo Piso del Palacio de La Moneda, área a cargo del jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

    Se trata de Julián Sánchez, Vartan Ishanoglu y Pamela Arellano. En el caso de Sánchez, dicen en el Ejecutivo, es un nombre que fue propuesto directamente por el Presidente José Antonio Kast. Él, dicen las mismas fuentes, trabajó en la campaña de 2017 del ahora Mandatario y también ha colaborado con el Partido Republicano.

    Ishanoglu, en tanto, se desempeñó en el Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando Álvaro Bellolio dirigió el servicio. A inicios de 2025, también fue presentado como parte del equipo de la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, en frontera y migraciones.

    Los tres están a cargo de dar seguimiento a distintas carteras del gabinete y operar como “enlaces” con Palacio.

    Los tres llegaron a la unidad que lidera Bellolio, encargado de darle seguimiento a los compromisos y prioridades del Ejecutivo. Bellolio, unos días antes de la Cuenta Pública, tal publicó este medio, desmanteló a parte importante de su equipo.

    Así, removió a Martín Baudet; el contraalmirante (r) de la Armada Roberto Machiavello; y la epidemióloga Solana Terrazas. A ellos además se sumó la salida de la exsenadora Luz Ebensperger, quien fue designada por el Presidente José Antonio Kast como embajadora de Chile en Uruguay.

    En el caso de Baudet, mantenía un trabajo estrecho con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). En Palacio transmitieron, por esos días, que su salida estuvo motivada por diferencias con Bellolio. En el caso de Terrazas, en tanto, dijeron que desde el Ministerio de Salud habían surgido reclamos a La Moneda por la manera en que operaba la asesora.

    Sobre Machiavello, en Palacio no entregaron mayores detalles sobre las razones de su salida.

    A Sánchez, Ishanoglu y Arellano también se suma el arribo de Andrés Jouannet, quien recaló en el Segundo Piso tras ser removido de la Subsecretaría del Interior.

    Más sobre:La MonedaJosé Antonio KastLa Tercera

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