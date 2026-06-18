Guzmán queda fuera: Fiscalía Nacional declara desierto concurso de director de la Academia del Ministerio Público

Tras haber recibido postulaciones de interesados y analizar sus propuestas y exposiciones para el cargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó declarar desierto el concurso que inició en búsqueda del director de la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación.

La nueva entidad es una suerte de Academia 2.0, y surge al alero de la serie de cambios que se introdujeron en el Ministerio Público a raíz de la promulgación de la ley de fortalecimiento de la institución.

Pero aunque la modernización de dicha unidad es un avance que en la entidad aguardan con ansias, su constitución alcanzó mayor notoriedad a propósito de la postulación del exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán para convertirse en su primer director.

Conocida su intención para liderar la academia, los reproches no se hicieron esperar. Aún cuando desde el entorno del abogado aseguraban que entendidos en la materia le habían sugerido incursionar en esa carrera dadas sus credenciales, varios en la Fiscalía lo consideraron una imprudencia.

Lo anterior, como aseguraron fuentes consultadas por este medio, principalmente por dos cuestiones. Primero, porque Guzmán postuló cuando aún estaba en marcha el proceso donde pretendía ser reelecto como secretario de la Cámara Alta. Lo segundo, porque varios estimaron que no correspondía que un polémico exfiscal volviera al Ministerio Público.

Más allá de los cuestionamientos, eso sí, al ponderar los antecedentes, Valencia no consideró la propuesta de Guzmán ni la de ninguno de los aspirantes, declarando desierto el concurso.

Dicha facultad estaba especificada en las bases del concurso. Como se trataba de un concurso habilitado para seleccionar a un profesional para un cargo de confianza, como lo son los directivos de las otras unidades especializadas, se estableció que el fiscal podría desecharlo si estimaba que los postulantes no cumplían con los requisitos y necesidades definidas para el puesto.

De esta forma, Guzmán quedó fuera del proceso, al igual que como lo fue en lo referente de la secretaría del Senado, puesto en el que finalmente fue ratificado Luis Rojas.