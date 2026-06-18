SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Guzmán queda fuera: Fiscalía Nacional declara desierto concurso de director de la Academia del Ministerio Público

    El otrora fiscal y exsecretario del Senado era uno de los postulantes a la dirección de la nueva unidad. Pese a las propuestas, se estimó que ninguno de los perfiles cumplía con los requisitos estipulados para el puesto.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Raúl Guzmán.

    Tras haber recibido postulaciones de interesados y analizar sus propuestas y exposiciones para el cargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó declarar desierto el concurso que inició en búsqueda del director de la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación.

    La nueva entidad es una suerte de Academia 2.0, y surge al alero de la serie de cambios que se introdujeron en el Ministerio Público a raíz de la promulgación de la ley de fortalecimiento de la institución.

    Pero aunque la modernización de dicha unidad es un avance que en la entidad aguardan con ansias, su constitución alcanzó mayor notoriedad a propósito de la postulación del exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán para convertirse en su primer director.

    Conocida su intención para liderar la academia, los reproches no se hicieron esperar. Aún cuando desde el entorno del abogado aseguraban que entendidos en la materia le habían sugerido incursionar en esa carrera dadas sus credenciales, varios en la Fiscalía lo consideraron una imprudencia.

    Lo anterior, como aseguraron fuentes consultadas por este medio, principalmente por dos cuestiones. Primero, porque Guzmán postuló cuando aún estaba en marcha el proceso donde pretendía ser reelecto como secretario de la Cámara Alta. Lo segundo, porque varios estimaron que no correspondía que un polémico exfiscal volviera al Ministerio Público.

    Más allá de los cuestionamientos, eso sí, al ponderar los antecedentes, Valencia no consideró la propuesta de Guzmán ni la de ninguno de los aspirantes, declarando desierto el concurso.

    Dicha facultad estaba especificada en las bases del concurso. Como se trataba de un concurso habilitado para seleccionar a un profesional para un cargo de confianza, como lo son los directivos de las otras unidades especializadas, se estableció que el fiscal podría desecharlo si estimaba que los postulantes no cumplían con los requisitos y necesidades definidas para el puesto.

    De esta forma, Guzmán quedó fuera del proceso, al igual que como lo fue en lo referente de la secretaría del Senado, puesto en el que finalmente fue ratificado Luis Rojas.

    Más sobre:Raúl GuzmánFiscalíaMinisterio PúblicoÁngel ValenciaAcademia Ministerio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Ejército chileno detiene a cinco militares bolivianos que ingresaron por frontera de Colchane

    Lo más leído

    1.
    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    2.
    Magistrada del juicio por emisores de licencias falsas se inhabilita tras apertura de cuaderno de remoción en su contra

    Magistrada del juicio por emisores de licencias falsas se inhabilita tras apertura de cuaderno de remoción en su contra

    3.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    4.
    Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

    Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

    5.
    Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

    Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

    6.
    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric
    Chile

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center
    Negocios

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal

    Problemas de las pymes: reducción de jornada a 42 horas afectó a un tercio su negocio y sube postergación del pago del IVA

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B
    El Deportivo

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B

    Sicólogos, informes de Canadá y Qatar y millonario bono: la preparación de Cristián Garay para su debut en el Mundial

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin
    Mundo

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    “Si Ucrania arde, Moscú también arderá”: Zelenski reivindica uno de los peores ataques a Rusia con más de 500 drones

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)