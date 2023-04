Michael Shannon no quería regresar como Zod en The Flash hasta que recibió la “bendición” de Zack Snyder

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, Zod será uno de los grandes villanos de la película de The Flash y, aunque la continuidad el universo DC sigue en una nebulosa, el enemigo de Superman nuevamente será encarnado por Michael Shannon, quien ya había dado vida al kryptoniano en Man of Steel (2013).

Pero mientras el retorno de Shannon para The Flash ya es un hecho, el actor recordó que no fue fácil aceptar la película.

En una conversación con el podcast “Bingeworthy” de The Playlist, Shannon habló sobre su regreso como Zod en The Flash y contó que inicialmente dudó de su rol en la cinta debido a la compleja historia entre Zack Snyder, el director que lo eligió para el papel en Man of Steel, y Warner Bros.

“Tenía dudas (sobre volver) porque no estaba muy contento con lo que le pasó a Zack Snyder en todo ese asunto. Y realmente amo a Zack. El hecho de que Zack me pidiera que interpretara ese papel para empezar, esa es probablemente la mayor sorpresa de mi carrera. Casi se sentía como una broma práctica. Yo estaba como, ‘Estás bromeando, ¿verdad?’”, contó Shannon.

Pero evidentemente algo cambió y según Shannon el impulsó que lo llevó a sumarse a The Flash fue nada más ni nada menos que el propio Snyder ya que el cineasta le dio su bendición para sumarse a la cinta.

“Pero hablé con Andy (Muschietti) al respecto, y me agradó Andy, y dije: ‘Andy, mira, solo quiero obtener la bendición de Zack en esto porque no se siente bien sin eso’. Y Zack, para su crédito, fue muy comprensivo. Me dio su bendición y fui a hacerlo”, explicó Shannon. “También amé a Andy. Me encantó trabajar con Andy. Ambos son chicos súper creativos. Andy es un artista increíble. Simplemente hacía estos dibujos cuando yo estaba sentado allí hablando con él. Yo miraba y decía: ‘Oye, ¿puedo quedarme con eso?’ Y él decía: ‘¡Claro!’, lo firmaba y me lo daba”.

Según la sinopsis de The Flash, el Zod de Shannon entrará en acción en el mundo al que llegará Barry Allen tras cambiar la línea de tiempo para salvar a su madre, la misma Tierra donde el héroe conocerá al Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle. En ese sentido, Shannon remarcó que este no será el mismo Zod de Man of Steel y esta es una película sobre Flash.

“Es realmente diferente: este tipo de situaciones del multiverso”, comentó Shannon. “La historia está mucho más por todas partes, ¿sabes? Y siento que en The Flash existo principalmente como un obstáculo o un problema. Mientras que, en Man of Steel, era más una historia. The Flash definitivamente se trata de The Flash, como debería ser. Entonces, no es tan profundo”.

The Flash presentó un nuevo tráiler este martes y su estreno está fijado para junio.