Michael Shannon no se siente a gusto con las películas de multiversos: “Es como jugar con figuras de acción”

La película de The Flash no solo incluye el publicitado retorno de Michael Keaton como Batman, ya que la acción del Barry Allen interpretado por Ezra Miller, tal como sucede en los cómics, dará pie a la creación de una nueva realidad en la que el General Zod interpretado por Michael Shannon está vivo.

Claro que este último actor fue más honesto de lo usual y en una entrevista con Collider afirmó que la experiencia no lo dejó completamente contento.

“No voy a mentir, no fue del todo satisfactorio para mí como actor. Estas películas del multiverso son como alguien que juega con figuras de acción”, dijo Shannon.

“Es como:_ ‘Aquí está esta persona. Aquí está esa persona. ¡Y están peleando!’ No es exactamente la situación de estudio de personajes en profundidad que honestamente sentí con ‘Man of Steel’”, agregó.

“Ya sea que la gente piense que es una locura o no, ni siquiera me importa. Realmente sentí que ‘Man of Steel’ era en realidad una historia bastante sofisticada. Siento que ‘The Flash’ también lo es, pero no es la historia de Zod. Básicamente estoy allí para presentar un desafío”, finalizó el actor.

En esa línea, Shannon calificó a la situación como algo “bastante loco” y recalcó que nunca espero este rumbo para su carrera. “Nunca pensé que sería una figura de acción. Nunca imaginé eso para mí. No puedo llevarme todo el crédito porque la figura de acción no soy yo. Es el general Zod. Sería extraño si tuviera mi propia figura de acción de Michael Shannon”, bromeó.

Además del General Zod de Michael Shannon, los tráilers de la película también han dejado en claro el regreso de Antje Traue como la implacable kriptoniana llamada Faora.