Miren al nuevo traje de Zemo en estos nuevos vistazos a The Falcon and the Winter Soldier

Uno de los primeros acercamientos que se reveló a The Falcon and the Winter Soldier por allá en 2019 anticipó que Helmut Zemo, el infame villano interpretado por Daniel Brühl, estrenaría una nueva máscara durante la próxima serie de Marvel Studios.

En ese entonces no habían muchos antecedentes sobre la propuesta The Falcon and the Winter Soldier, pero eso ha cambiado durante los últimos meses y ahora que estamos cada vez más cerca del estreno de esta nueva entrega del MCU, se dio a conocer otro vistazo al villano que orquestó los eventos de Civil War.

Según recoge el portal io9, la aplicación de tarjetas coleccionables Marvel Collect de Topps dio a conocer cuatro fotos con los personajes principales de The Falcon and the Winter Soldier. Naturalmente esas fotos incluyen acercamientos a los nuevos trajes de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Pero también se reveló una imagen protagonizada por Zemo que confirma una vez más que el villano tendrá una máscara similar a su contraparte de los cómics de Marvel. Todo mientras vestirá un largo abrigo gris junto con guantes y una camiseta del mismo tono que su máscara.

Además, si confiamos en lo que dice la tarjeta, el villano también podría usar la denominación de “Baron Zemo” durante la serie.

Si bien se espera que Zemo sea uno de los principales antagonistas de The Falcon and the Winter Soldier, la serie también pondrá en juego a John F. Walker (Wyatt Russell), un personaje que asumirá el papel de U.S. Agent como el candidato del gobierno de Estados Unidos para reemplazar al Capitán América.

Pero, como podrán comenzar a deducir en base a su traje, Walker no es una buena opción para tomar el escudo que dejó Steve Rogers.

The Falcon and the Winter Soldier planea estrenarse mediante Disney Plus el próximo 19 de marzo.