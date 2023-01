Neil Druckmann promete “cosas interesantes” para 2023 y advierte de los insiders y las informaciones falsas

Neil Druckmann, director y copresidente de Naughty Dog, en el marco de su saludo de Año Nuevo prometió “cosas interesantes” para el 2023, a la vez que advirtió a los jugadores de los insiders y las informaciones falsas que en muchas ocasiones estos entregan.

“¡Feliz año nuevo! Como siempre, muchas gracias por el increíble apoyo. ¡Tenemos muchas cosas interesantes el próximo año que estamos ansiosos por compartir con todos ustedes!”, señaló a través de Twitter, para luego agregar que “PD: tenga cuidado con la información de “insiders”. Gran parte de ella es falsa”.

El mensaje de los insiders llega en el marco de que en el último tiempo han surgido reportes relacionados con Naughty Dog, puntualmente con el hecho de que ya estarían trabajando en The Last of Us Part 3, a la vez que un nuevo Uncharted estaría siendo desarrollado por otro estudio.

La información de insiders se ha vuelto algo regular en la industria de los videojuegos y afecta a los diferentes estudios que muchas veces ven estropeadas las sorpresas por culpa de las filtraciones.

En cuanto a lo que se viene en este 2023 para el estudio, el año comienza fuerte con el estreno de la serie de The Last of Us, el próximo 16 de enero y luego con la llegada de The Last of Us Part 1 a PC en marzo próximo. Posteriormente se espera tener información del multijugador y lo que sea en lo que estén trabajando actualmente.