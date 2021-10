Netflix confirmó que la tercera temporada de The Umbrella Academy llegará en 2022

La conclusión de “Tudum” dejó a varios fanáticos de The Umbrella Academy decepcionados y es que aunque el evento de novedades de Netflix incluyó un detrás de escenas con el elenco de la serie, durante la transmisión no se revelaron novedades sobre la tercera temporada.

Pero aunque aún no hay una fecha concreta para el debut de la tercera temporada de The Umbrella Academy, durante este viernes por fin se realizó una importante actualización sobre el futuro de la serie.

Resulta que en la página de The Umbrella Academy en Netflix apareció un nuevo teaser para la tercera temporada. Este adelanto no muestra escenas del nuevo ciclo, sin embargo, además de tantear a elementos como el Hotel Oblivion y The Sparrow Academy, confirma que los nuevos episodios de la serie llegarán en 2022.

El elenco de la tercera temporada de The Umbrella Academy contará con el regreso de Elliot Page (Vanya), Robert Sheehan (Klaus), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Aidan Gallagher (Five), Emmy Raver-Lampman (Allison), Justin H Min (Ben), Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) y Ritu Arya (Lila). Todo mientras se presentará a Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez y Cazzie David como integrantes de The Sparrow Academy.

La tercera temporada de The Umbrella Academy llegará en 2022 y puedes revisar el nuevo video promocional directamente en este enlace a la sección de tráilers de la serie en Netflix.