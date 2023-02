The Umbrella Academy sumó a Nick Offerman y otros dos actores para su última temporada

Después de conmover al público como Bill en The Last of Us, Nick Offerman se está preparando para sumarse al mundo de The Umbrella Academy.

Esta semana se anunció que Offerman, Megan Mullally (Will & Grace) y David Cross (Arrested Development) serán parte de la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy.

De acuerdo a lo revelado por Netflix, Offerman y Mullally interpretarán al Doctor Gene Thibedeau y la Doctora Jean Thibedeau, una pareja de profesores universitarios que se verán envueltos en problemas con la línea temporada.

Por su parte Cross será Sy Grossman, “un empresario y hombre de familia honrado pero tímido. Sy está desesperado por volver a conectarse con su hija separada (y sin nombre); él no se detendrá ante nada para recuperarla”.

La cuarta temporada de The Umbrella Academy se está filmando en Canadá y aún no fija una fecha para su estreno.