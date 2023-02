The Umbrella Academy comenzó la producción de su última temporada

La despedida de The Umbrella Academy está cada vez más cerca. Pese a que aún no hay una fecha de estreno para la próxima tanda de episodios de ese programa, esta semana se anunció que la serie basada en el cómic homónimo de Gerard Way con Gabriel Bá ya comenzó la producción de su última temporada.

A través de redes sociales las cuentas oficiales de The Umbrella Academy compartieron una foto del elenco compuesto por Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), Emmy Raver-Lampman (Allison), Aidan Gallagher (Five), Justin H. Min (Ben), David Castañeda (Diego), Robert Sheehan (Klaus) y Ritu Arya (Lyla) junto al showrunner Steve Blackman. Todo bajo la descripción: “Todo ha estado conduciendo a esto. ¡La última temporada de The Umbrella Academy ya está en producción!”

The Umbrella Academy se estrenó en 2019 y durante el año pasado, siguiendo el estreno del tercer ciclo, se anunció que la serie terminaría con su cuarta temporada.

Pese a que ese claramente es un final mejor que la abrupta cancelación que han sufrido otras apuestas de Netflix, también es un anuncio agridulce para los fanáticos ya que la última temporada solo tendrá 6 episodios.