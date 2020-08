Noah Schnapp negó haber dicho un insulto racial a raíz de acusaciones por un video viral

Noah Schnapp, el actor conocido por interpretar a Will Byers en Stranger Things, salió a pedir disculpas luego de que un video donde aparecía cantando junto a sus amigos se viralizara y generara una serie de críticas en su contra porque aparentemente decía un insulto racista.

En el video que se comenzó a difundir por redes sociales durante esta semana el actor de 15 años aparece junto a sus amigos en un vehículo cantando la canción “Freaky Friday” de Chris Brown y Lil Dicky.

Dicho tema incluye los versos “Wonder if I can say the n-word (wait for real?). Wait, can I really say the n-word?” antes de repetir varias veces una palabra que es considerada como un grave insulto racial.

Luego de que el video se difundiera por redes sociales algunas personas acusaron que Schnapp pronunciaba aquel insulto e incluso hicieron un hashtag para “cancelar” al actor.

Ante esto Schnapp usó su cuenta de Instagram para defenderse y mediante una historia señaló que, pese a que efectivamente aparece cantando la canción en el video, nunca dijo el insulto y habría reemplazado la palabra racista por “neighbor” (”vecino”).

“Hola chicos. Recientemente salió un video del verano pasado donde aparezco bailando y cantando una canción mientras cantaba la palabra ‘vecino’ en lugar de la palabra con N”, escribió Schnapp. “Realmente nunca diría la palabra con N y no soy el tipo de persona”.

“Realmente nunca he usado esa palabra en mi vida. Usar la palabra ‘vecino’ en esa canción fue algo que mis amigos del campamento y yo hicimos. Espero que todos comprendan que nunca podría pensar en hacer eso. Mis amigos tampoco publicarían un video, ni me apoyarían, si dijera ese insulto sin dudarlo. Me disculpo por usar una palabra de reemplazo. No es mi lugar usar una y debería haber mantenido la boca cerrada. Entiendo por qué se encuentra ofensivo y lo siento mucho”, sentenció el protagonista de Stranger Things.

Para que juzguen por su cuenta, pueden ver el video a continuación:

Esta no es la primera vez que Schnapp enfrenta este tipo de controversias en redes sociales. A mediados de agosto el actor señaló que su cuenta de Twitter había sido hackeada luego de que se publicaran insultos racistas y mensajes inapropiados en su perfil.

Todo mientras durante este mes también abordó una polémica entre sus fans por su relación con una cuenta de Instagram que habría realizado publicaciones contra su compañera de Stranger Things, Millie Bobby Brown.