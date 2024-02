Linda Hamilton dice que no verá la 5° temporada de Stranger Things: “El rodaje arruinó la serie para mí”

Linda Hamilton se sumará en la quinta temporada de Stranger Things y aunque la actriz es una reconocida fanática de la serie, ha dado a conocer que no verá la quinta temporada de la serie.

En una reciente entrevista con US Weekly es que la actriz, conocida por su rol en Terminator, se refirió a cómo era sumarse al rodaje, señalando que nunca ha visto los proyectos en los que ha participado.

“Cuando estás enganchado de verdad en algo, no te ves participando ahí”, mencionó, agregando que “así que creo que, de alguna manera, el rodaje arruinó la serie para mí. Nunca he visto nada de lo que he participado. Verme a mí misma ahí simplemente me sacaría de su realidad. Así que no veré la temporada 5″.

Con esto, es que la actriz además dio a conocer que aún no sabe cual será el final de la serie. “Hice un Zoom con los Duffer y me dieron lo básico del personaje, pero no de la historia. Porque tienen que tener mucho cuidado con ella. Así que aún no sé cómo termina”.

La quinta temporada de Stranger Things llegará para cerrar la aclamada historia de la serie de Netflix, y aunque aún se desconocen muchos detalles, según señalaron sus creadores será la más grande que ha tenido la serie.