Nuevas películas de anime se suman al catálogo de Crunchyroll

Una serie de nuevas películas se sumarán al catálogo de Crunchyroll durante este mes.

Según dieron a conocer desde la plataforma de streaming, los filmes de animación japonesa que llegarán en los próximos días van desde algunos que se han estrenado en cines como That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond, The Quintessential Quintuplets Movie, y Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan’s Island, hasta otros que hasta la fecha no han estado disponible fuera de Japón como To Every You I’ve Loved Before y To Me, The One Who Loved You.

De este listado, el que más destaca corresponde a To Every You I’ve Loved Before y To Me, The One Who Loved You, dos filme conectados, los cuales muestran la misma historia desde dos perspectivas diferentes.

“En la infinidad de mundos paralelos que existen, uno de los futuros más felices a los que me ha llevado esta fantasía es el que se convertirá en estas películas. Se estrenan dos películas simultáneamente. Están hechas de una manera que puedes Mírelos desde ambos lados, y el orden en que ve las dos películas cambiará en gran medida la forma en que se siente acerca de ellas. Espero que disfrute la elección que solo puede hacer una vez, cuál de las dos películas ver primero”, apunta su sinopsis.

Estas películas, así como That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond, están disponibles desde el pasado 20 de abril en Crunchyroll, mientras que The Quintessential Quintuplets Movie y Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan’s Island, llegarán el próximo 27.