Preview | Street Fighter 6: Un juego que apunta a lo más alto

Cuando se lanzó Street Fighter 5 en 2016 el juego se sentía bastante incompleto, con un sistema online que no terminaba de funcionar del todo, y sin modos clásicos como es el ‘Arcade’. Esto fue cambiando con el pasar de los años, volviéndose un juego bastante atractivo con un amplio roster de personajes y modos. Ahora con el próximo lanzamiento de Street Fighter 6 es que desde Capcom al parecer no quieren cometer el mismo error y están preparando un juego que si en algo no se queda corto es en contenido.

Durante la última semana tuvimos la oportunidad de probar este juego y algunos de los modos con los que contará, entre los cuales se destacan su modo arcade, modos de práctica, así como la inclusión del nuevo modo historia con elementos de RPG: World Tour.

Comencemos con su roster, el juego cuenta con un total de 18 personajes, entre nuevos y clásicos de la franquicia, los cuales tienen una apariencia bastante atractiva y es que si algo sobresale de esta nueva entrega es su apartado gráfico, ya que cada combate luce simplemente increíble. Street Fighter siempre se ha destacado por su diseño de personajes y en esta ocasión no es diferente, con los diferentes luchadores manteniendo su esencia pero a la vez adaptándolos al paso del tiempo, y lo sucedido en las últimas entregas. Es así como nos encontramos, con un Ryu, Ken o Chun-li de mayor edad, con un aire más maduro, mientras la energía joven la tenemos de personajes como Luke, Juri o Kimberly.

Foto: Capcom.

En cuanto al aspecto de los ataques, así como el ritmo de los combates es que nos encontramos con un juego que llama la atención y que promete bastante, con diferentes modos de dificultad para todos los niveles, así como la posibilidad de practicar combos con los diferentes luchadores.

Algo que llama la atención en este primer acercamiento con el juego, está en sus diferentes modos de dificultad al momento de seleccionar un luchador, ya que tenemos tres opciones las cuales facilitan en cierto grado el uso de los personajes. Por un lado tenemos el modo tradicional, el cual es el clásico de la saga y que vendría a ser el más difícil de perfeccionar de los tres, el modo moderno, en donde podemos acceder a los diferentes poderes con mucha mayor facilidad (apretando un botón), dando un combate más atractivo visualmente y siendo un modo ideal para aquellos que no quieren pasar horas y horas practicando combinaciones. Finalmente, es que tenemos el modo dinámico, un modo que reduce la jugabilidad a tres botones y abusa completamente del auto combo, con lo cual puedes jugar prácticamente usando sólo un botón. Este modo, sin duda resulta bien como un modo de accesibilidad, pero rompe un poco el esquema dada las facilidades que entrega al momento de jugar.

Foto: Capcom.

En cuanto a los modos que incluye el juego, estos se engloban en tres opciones: el Fighting Ground, Battle Hub y el nuevo modo historia, World Tour.

En relación al primero, es aquí donde podremos acceder a los combates tradicionales, contra la CPU u otros jugadores. Aquí tendremos combates de un personaje o por equipos, seleccionado a tres luchadores. Las partidas Online, donde podremos jugar de forma casual o clasificatorias, las batallas ‘Extreme’ que corresponde a un modo especial con reglas únicas, el clásico modo arcade o finalmente el modo entrenamiento, donde podremos practicar los diferentes personajes, en otras palabras lo clásico y esperable de un juego de peleas.

En cuanto al Battle Hub, este modo no lo pudimos probar en este primer acercamiento, pero es donde los jugadores podrán reunirse ya sea para combatir o comunicarse.

Finalmente, es que llegamos a la gran novedad de esta nueve entrega, el World Tour, un modo que nos permite crear a nuestro propio luchador para explorar la ciudad, conocer a otros personajes de la franquicia y por supuesto luchar contra estos y otros en una nueva historia donde ahora eres tú el protagonista.

Lo primero que se destaca de este modo es su creador de personajes, el cual cuenta con una amplia variedad de opciones de personalización, pudiendo así optar por una apariencia de luchador más clásica o por un estilo un tanto más fantástico. Cuando ya finalizamos la creación del personaje es que saltaremos al mundo donde comenzaremos como discípulos de Luke, quien nos guiará en esta nueva aventura.

Foto: Capcom.

Durante la prueba pudimos probar las primeras misiones de este modo de juego, y aunque cuenta con elementos atractivos, como las posibilidades de personalización, no deja de sentirse un tanto fuera de lugar, sobre todo al momento de ir caminando por la calle y combatir con personajes ‘random’, y es que gran parte del atractivo de Street Fighter son sus personajes y el estilo visual que estos tienen, por lo que al momento de combatir con una persona normal se pierde un poco la magia que entrega el juego. En cuanto a la historia que presenta por el momento sólo pudimos tener un atisbo de esta, por lo que queda esperar la versión final para ver si es que el modo mejora con el paso del tiempo.

En conclusión…

Street Fighter 6 es un juego que apunta a lo más alto tanto en contenido como en jugabilidad, el tílo promete bastante y luce mejor que nunca en sus modos de combate. En cuanto al World Tour, el modo destaca por su creador de personajes y habrá que esperar para ver que tal es la historia que entrega.