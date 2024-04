Magic: The Gathering presenta colaboración con Hatsune Miku

Magic: The Gathering no para de tener colaboraciones y es que ahora desde Wizard of the Coast anunciaron que la próxima colaboración de Secret Lair será nada más y nada menos que con Hatsune Miku.

Según dieron a conocer, el set estará compuesto por seis cartas, las cuales formarán parte del Spring Superdrop 2024. El set estará disponible para pre-order desde el 13 de mayo, desde los 30 dólares.

De acuerdo a lo que señalan desde Secret Lair, “Hatsune Miku aporta su innegable electricidad al juego de cartas con impresionantes ilustraciones de fans de Miku de todo el mundo, incluidos Jehan Choo, Justyna Dura, Mandy Jurgens, Dani Pendergast, Yuko Shimizu y 出利/SYUTSURI”.

Por otro lado, Mark Heggen, vicepresidente de coleccionables de Wizards of the Coast, señaló que “Secret Lair nos permite tomar las cosas que los fanáticos ya aman de Magic: The Gathering y combinarlas con momentos de la cultura pop y nuevos artistas increíbles”, agregando que “estamos encantados de asociarnos con el fenómeno global que es Hatsune Miku para organizar esta celebración de un año para los fanáticos de todo el mundo”.

El anuncio también llegó acompañado de un video musical de la colaboración:

Acá te dejamos un vistazo a las cartas que conforman la colección: