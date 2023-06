Chris Hemsworth dispara contra Thor Love and Thunder y pone en duda la continuidad de su personaje: “Simplemente se volvió demasiado tonta”

Chris Hemsworth es uno de los pocos Avengers originales que va quedando en el MCU y ahora se ha referido a la última película que protagonizó, Thor Love and Thunder, señalando que “se volvió demasiado tonta”.

El actor, en una reciente entrevista con GQ, es que se refirió al filme señalando que hasta los amigos de su hijo se burlaron de él por lo mala que es la película.

”Era un montón de niños de ocho años criticando mi película”, mencionó, agregando que “creo que nos pasamos con el humor, que la acción estaba bien y que los efectos especiales... no eran tan buenos. Me reí y me dio cringe a partes iguales. Nos lo pasamos demasiado bien. Se volvió demasiado tonta”.

Ante esto, es que el actor realiza un mea culpa señalando que “Cuando estás en el ojo del huracán, en el centro del todo, no tienes perspectiva. Me encantó el proceso, fue todo un viaje, pero no sabíamos qué la gente fuera a responder así”.

Con todo esto es que Hemsworth pone en duda la continuidad de su personaje, el cual debería regresar próximamente a las películas del MCU

“Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿Sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho, ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé... ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?”.