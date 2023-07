El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us ya fue escrito.

La información fue dada a conocer por el productor por el co-creador de la serie y showrunner, Craig Mazin, quien confirmó que había comenzado a trabajar en la segunda temporada pero se debió suspender debido a la huelga de guionistas.

“Sabemos lo que es toda la temporada, y de hecho pude escribir y enviar el primer episodio justo antes de que llegara la fecha límite”, señaló en conversación con Deadline.

De acuerdo a lo que agregó, “Así que ahora solo estoy caminando como una especie de escritura mental, supongo, lo cual no creo que sea una problema. Salgo a caminar y pienso en las escenas porque cuando suena la campana y esto termine, porque las empresas finalmente tienen que volver en sí, voy a tener que dispararme básicamente con un cañón porque realmente queremos intentar que este programa salga al aire cuando se supone que debe estar al aire”.

En la ocasión también se refirió a la huelga de guionistas apuntando que “esto nos duele, le duele a la audiencia y le duele a HBO”, para luego agregar que “Todos, todos queremos volver al trabajo; creo que todos los que realmente están haciendo el trabajo, incluida la gente de la red que está con nosotros en el terreno, creo que todos solo quieren resolver esto. Así que crucemos los dedos”.

Finalmente, apuntó que el programa continuaría tras la segunda temporada. “Hay más historia, por lo que este programa no terminará con la segunda temporada a menos que la gente no lo vea y nos cancelen”, dijo.

“Vamos a hacer otras cosas que están en el juego y vamos a hacer algunas cosas que están en el juego, pero las haremos de manera diferente con nuestro propio método. No importa si has jugado el juego o no. Te sorprenderás a medida que se desarrolle la temporada. Tenemos algunos giros y vueltas interesantes”, complemento.