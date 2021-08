Productor de las adaptaciones de DC cree que pasarán varios años antes de que se concrete otra película de la Liga de la Justicia

Durante los próximos años Warner Bros estrenará varias películas basadas en los cómics de DC que abarcarán desde secuelas como Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods hasta nuevas apuestas como The Batman, la próxima cinta del hombre murciélago que será protagonizada por Robert Pattinson. Pero aunque probablemente DC Films está trabajando en proyectos que aún no son anunciados, todo apunta a que pasará un buen tiempo antes de que la Liga de la Justicia regrese a la pantalla grande.

Si bien la posibilidad de una secuela de la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder sigue pareciendo difícil, recientemente un productor que ha estado involucrado en varias cintas de DC reveló que en estos minutos tampoco sería muy probable que otra versión de la Liga de la Justicia llegue al cine en el corto plazo.

A propósito del estreno de The Suicide Squad el productor Charles Roven conversó con The Hollywood Reporter respecto a su trato para trabajar en las películas basadas en las historias de DC Comics y mientras discutía su interés en una potencial secuela de la nueva cinta de James Gunn, deslizó que los fanáticos tendrían que seguir esperando para ver nuevamente a la Liga de la Justicia en el cine.

“Todavía tengo una afiliación con algunos Suicide Squads más, por lo que estoy encantado. Espero que James, cuando tenga algo de tiempo, regrese y vea si va a hacer otro de estos, porque hizo un trabajo increíble”, dijo Roven. “Definitivamente sería parte de eso. Probablemente otra Liga de la Justicia, aunque creo que faltan varios años”.

En la misma entrevista Roven explicó que su acuerdo con Warner Bros básicamente implica una participación en los proyectos derivados de Man of Steel y no tiene que ver con entregas como Aquaman y Shazam! por lo que, de acuerdo al estado actual de las cosas, parece que su relación con las películas de DC es más acotada.

“Elaboramos un arreglo en el que yo y mi equipo intentaríamos gestionar un número diferente de películas ya sean secuelas o precuelas o tengan algunos de los mismos personajes, que involucran cualquier cosa que tenga que ver con cosas que se derivan de Man of Steel”, señaló el productor. “Entonces, si fuera una película de Superman que involucrara a Henry (Cavill), yo estaría involucrado, al menos por un par más. Si fuera un producto relacionado con Batman como Batman v Superman o Justice League, estaría involucrado en esos. Suicide Squad, estaría involucrado en eso, hasta cierto punto. Y ahí es donde estamos. Realmente no estoy afiliado a Aquaman. Ese es el trato de Peter Safran. No tengo nada que ver con Shazam”.

Es decir, puede que Roven no tenga toda la información, pero considerando que lo que sea que se haga con la Liga de la Justicia está dentro de su acuerdo, parece que lo mejor sería no esperar otra película de cualquier versión del equipo en el corto plazo.