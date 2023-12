Para Zack Snyder no importa si hubo bots o no en la campaña #ReleaseTheSnyderCut de Justice League

¿Fue un movimiento orgánico por parte de fanáticos o una campaña orquestada que usó bots para lucir como algo orgánico? Esa duda sobre la nueva versión de La Liga de la Justicia tiene una respuesta para Zack Snyder: No importa.

En conversación con The Hollywood Reporter, el director fue consultado respecto a la acusación de que bots fueron usados para impulsar a la campaña del Snyder Cut.

“¿Es la verdad? No importa. La película se hizo. Si fueron lo suficientemente astutos para usar bots para esta cosa, entonces ganaron. Esa película no tiene derecho para existir, pero lo hace”, recalcó Snyder.

Según un artículo de Rolling Stone, una campaña de bots impulsó los esfuerzos, generando que Warner Bros. gastase $80 millones de dólares en terminar la versión que quedó abortada una vez que el director dejó su lugar y fue reemplazado por Joss Whedon. Aquella película se lanzó en HBO Max durante el año 2021.

Adicionalmente, el director abordó las acusaciones de que sus fans también fueron agresivos con aquellos que no estaban de acuerdo,. explicando que no comentará en los detalles de si son buenos o males, tóxicos o abusivos. “Eso está en cada sala de chat. Es lo que llega con la Internet. Pero si sé que el trabajo que hicieron en algún nivel es bueno. Puedo decir de hecho que hicieron cosas buenas. Eso no se puede negar”, recalcó.

En la misma conversación, Snyder aseguró que solo volvería a un personaje de DC para hacer una película basada en The Dark Knight Returns. Pero no cualquier adaptación, sino que algo similar a lo que ya hizo con 300: un traspaso casi al pie de la letra desde las páginas del cómic de Frank Miller.