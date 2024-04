Zack Snyder presenta Twilight of the Gods su nueva serie animada

Recientemente se estrenó la segunda parte de Rebel Moon de Zack Snyder pero el director ya se encuentra embarcado en un nuevo proyecto y es que a través de su cuenta de Twitter Snyder dio a conocer el primer vistazo a Twilight of the Gods, su nueva serie animada.

“¡No tememos a ningún dios! Llegará a Netflix este otoño mi nueva serie animada Twilight of the Gods”, escribió Snyder en Twitter, acompañando una imagen de la serie.

Esta nueva serie fue anunciada en 2021 y cuenta en su elenco con s Stuart Martin (Army of Thieves), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Rahul Kohli (The Haunting of Bly Manor), Lauren Cohan (The Walking Dead) y Corey Stoll (Ant-Man).

Según se anunció, esta se basará en la mitología nórdica y según señaló Snyder hace unos meses, “Es básicamente esto: hay un rey y su reina en una pequeña aldea vikinga y quieren casarse”, agregando que “En su boda les sucede un acontecimiento que hace que Sigrid, la futura novia, hija de gigantes, se embarque en una loca misión de venganza”.