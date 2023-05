Netflix ya eligió al estudio de animación que realizará Twilight Of The Gods, la nueva serie de Zack Snyder

Otro proyecto de Zack Snyder para Netflix está comenzando a tomar forma. Se trata de Twilight Of The Gods, la serie animada que presentará una nueva interpretación de la mitología griega.

De acuerdo a Deadline, esta semana se reveló que Twilight Of The Gods será animada por el estudio Xilam Animation, una compañía que ha trabajado en otras producciones como Oggy and the Cockroaches, Zig & Sharko y Chip ‘n’ Dale: Park Life.

“Estamos muy orgullosos de trabajar con el equipo de Stone Quarry, incluido el icónico creador y director Zack Snyder. Y también estamos profundamente agradecidos con Netflix por confiar en nosotros para dar vida a su espectacular visión”, dijo Marc du Pontavice, fundador y director ejecutivo de Xilam Animation. “Usaremos animación 2D de última generación en toda la serie, que incluirá batallas espectaculares y efectos especiales en el estilo distintivo que ha caracterizado el trabajo de Zack a lo largo de su ilustre carrera. Este proyecto también marca un importante paso adelante en nuestras ambiciones de llevar nuestra experiencia al mundo de las series de acción para adultos para audiencias globales”.

Twilight Of The Gods contará con las voces de Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbaek, John Noble, Paterson Joseph, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan, y Corey Stroll, entre otros.